Подорожчання газу, новий податок та касові апарати для всіх – що змінилося в Україні з 1 січня

Перший день 2022 року принесе українцям зростання тарифів на комунальні послуги та новий податок, але прибутки деяких жителів країни зростуть

З року в рік українці очікують 1 січня з неприємним хвилюванням. Адже як тільки в холодильнику закінчується останній новорічний салат — настає протверезне усвідомлення реальності. По-перше, виникає потреба знову включатися в трудові будні, а по-друге, доводиться жити за новими правилами, продиктованими українським урядом.

Зазвичай, новий рік несе за собою нові соціальні стандарти, закони й, що найстрашніше — тарифи. "Телеграф" зібрав в одному матеріалі всі найпомітніші зміни, які відбудуться в Україні 1 січня.

Від газу до води – подорожчає комуналка

Мабуть, найнеприємнішою подією 1 січня для українців стане набуття чинності низки постанов Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП).

Ще 22 грудня Нацкомісія ухвалила низку документів, якими з 1 січня 2022 року встановила нові тарифи на розподіл газу для українських облгазів. Останні ще у листопаді подали розрахунки щодо збільшення вартості своїх послуг, і вони вражали.

Так, якщо в середньому 1 кубометр газу обходився в 1,5 грн (плюс ПДВ), то вони пропонували його збільшити у 3-5 разів. А найдорожчий розподіл палива обходився б клієнтам "Луганськгазу" — з 1,55 до 8,41 грн за 1 куб і "Уманьгазу" — зростання з 1,78 до 8,91 грн за куб.

Втім, у самій НКРЕКП поспішили заспокоїти, що, швидше за все, зростання буде зовсім невеликим і станеться ближче до нового року.

Справді, рішення про підвищення тарифу на розподіл газу було ухвалено 22 грудня і зростання виявилося невеликим. Так, якщо АТ "Вінницягаз" сплачує зараз 1,68 грн за розподіл 1 куба газу (без урахування 20% ПДВ), то з 1 січня тариф становитиме 1,76 грн без урахування ПДВ. Простіше кажучи, якщо раніше за 1 куб газу вінничани платили 2,01 грн із ПДВ, то тепер це будуть 2,11 грн.

Тариф для "Львівгазу" подорожчає лише на 1 копійку – з 1,68 грн за куб без ПДВ, до 1,69 грн без ПДВ. Вартість послуг "Кіровоградгазу" виявилася навіть зниженою на 11 копійок — з 1,6 до 1,49 грн без ПДВ.

Також 22 грудня НКРЕКП прийняла ухвали, в яких встановила нові тарифи на водопостачання та водовідведення для 45 профільних підприємств по Україні. Нові ціни також набудуть чинності з 1 січня 2022 року.

Згідно з новими тарифами, наприклад, кияни платитимуть "Київводоканалу" за 1 куб водопостачання та водовідведення на 5 гривень більше – 30,38 грн. Усього таким чином витрати середньої сім’ї з 3 осіб, які споживають 6,5 кубів води, зростуть приблизно на 32,5 грн.

Щодо цін на природний газ, то споживачі на річному тарифі, як і раніше, до 30 квітня платитимуть від 7,79 до 13,5 грн за кубометр залежно від постачальника. Споживачі місячного тарифу платитимуть більше – для деяких він може становити до 40 гривень.

Стабільною залишиться вартість електроенергії для населення. З 1 січня продовжуватиме діяти тариф у 1,44 грн за 1 кВт у разі споживання на місяць до 250 кіловат-годин та 1,68 грн у разі перевищення цього ліміту.

ІТ-послуги подорожчають на 20%

Ще 2 жовтня 2020 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №4184, яким пропонувалося обкласти ПДВ компанії-нерезиденти, які надають послуги для українців.

На думку авторів проєкту, надаючи електронні послуги в Інтернеті, такі світові корпорації, як Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft і Netflix, підпадають під дію українського законодавства і повинні реєструватися як платники ПДВ в Україні. Законопроєкт пройшов обидва читання та був підписаний президентом Володимиром Зеленським у червні поточного року.

Підписаний главою держави документ припускав, що всі онлайн-послуги, які надаються українцям, як-то перегляд фільмів або фотографій на мережевих ресурсах, покупка електронних книг, прослуховування аудіо, віртуальна азартна гра, онлайн-реклама та інше, обкладається ПДВ у розмірі 20%.

Інакше кажучи, всі електронні послуги, що отримуються українцями, в мережі Інтернет подорожчають на 20% вже з 1 січня 2022 року, оскільки саме в цей день набуде чинності ухвалений влітку закон.

На зростанні вартості послуг для українців автори закону планують у 2022 році отримати до держбюджету додатково близько 3 млрд грн.

РРО стануть обов’язковими з 1 січня

Неприємним для підприємців, які перебувають у 2-4 групах на спрощеному податку, став перший день нового 2022 року, адже вони будуть зобов’язані проводити свої розрахунки лише через касові апарати. Введення РРО для малого бізнесу парламентарі ухвалили ще у вересні 2019 року, проте постійно переносили термін набуття чинності документом.

Знову перенести впровадження реєстраторів розрахункових операцій хотіли й минулого року, але відповідний законопроєкт підтримали лише 106 нардепів.

Без РРО відсьогодні зможуть обходитися лише підприємці на 1 групі єдиного податку, а також ті, у кого оплата за товар/послугу відбувалася виключно за допомогою:

переказу зі свого рахунку на рахунок продавця через банк без використання банківської картки;

зарахування з цього приводу продавця через банківську касу;

зарахування на рахунок продавця через термінали самообслуговування, що належать банкам.

Курс у січні буде стабільним — не вищим за 28 гривень

У січні 2022 року економічні експерти не очікують особливого стрибка курсу долара щодо гривні, на час свят долар навряд чи стане дорожчим за 27,4-27,5 грн. Щоправда, у другій половині місяця можливе зниження курсу до 28 гривень, але це буде компенсовано надходженнями від експорту та доходів заробітчан. Тож уже до лютого курс повернеться до 27,5 гривні.

Єдине, чого варто побоюватись національній валюті — серйозних політичних потрясінь всередині України та у світі.

Квартири краще купувати зараз

Якщо у 2022 році ви плануєте придбати нове житло, то найкраще це робити у перші 3 місяці нового року. Адже, як пояснили "Телеграфу" рієлтори, весь цей час триматиметься ціна, яка встановилася на ринку нерухомості з осені 2021 року, коли падіння попиту змусило продавців стримати апетити.

На думку Юрія Піти, президента Асоціації рієлторів України вже починаючи з квітня ціни на нерухомість знову почнуть зростати й до літа піднімуться на 5-7%. Тож найкращий час для покупки житла у 2022 році – зима чи початок весни.

Середня пенсія у 4000 гривень

Вже з сьогодні, за словами Міністра соціальної політики України Марини Лазебної, середня пенсія в країні досягла не менше 4000 гривень. Пенсіонери, які за віком старше 65 років мають 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки) офіційного трудового стажу отримають пенсію мінімум у 3000 гривень.

Українці, які не мають необхідних років стажу, задовольняються мінімальною пенсією за віком у 1934 гривні.

Загалом цього року українцям обіцяють 12 разів підвищувати пенсію, у тому числі встановиться доплата у 300 гривень для пенсіонерів віком від 70 років з 1 жовтня.

Інваліди отримуватимуть більше

Для українців, що внаслідок життєвих обставин стали інвалідами й тих, у чиїх сім’ях є діти, які тяжко хворіють, 1 січня 2022 року зростуть соціальні виплати та пенсії.

Так, на дітей, які не визнані інвалідами, але мають тяжкі хвороби, виплачуватимуть не 1934, а одразу 4200 гривень щомісяця до 6 років, та 5236 гривень у віці від 6 до 18 років.

Також з 1 січня збільшиться пенсія у зв’язку із втратою годувальника та становитиме 1934 грн. При цьому допомога на двох осіб, які втратили годувальника, — 2320,8 грн, на трьох і більше — 2901 грн.

Пенсії особам з інвалідністю, що було отримано внаслідок війни, з 1 січня 2022 року складуть 12 571 гривню для І групи, для ІІ групи – до 10 153,5 грн, для ІІІ групи – до 6962,4 грн. Мінімальна пенсія учасникам бойових дій із 1 січня становить 4061,4 грн.

Також з 1 січня збільшиться максимальний розмір допомоги з безробіття – до 9 924 гривень, а батьки зможуть скористатися монетизацією "бебі-боксу" та отримати виплату грошима від держави у розмірі 6300 гривень.

За словами експертів, окрім зростання тарифів і цін у 2022 році українців можуть очікувати й серйозніші випробування.