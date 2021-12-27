Подорожчає все: скільки українці платитимуть за комуналку у 2022 році

Деякі комунальні послуги обходитимуться українцям у новому році на 30% дорожче за нинішній

2021 рік, що минає, став непростим для українців, але все-таки в чомусь порадував. Наприклад, зниженням тарифу на електроенергію з 1,68 до 1,44 грн за 1 кВт/год, щоправда, за умови місячного споживання не більше ніж 250 кіловат-годин.

Найактуальніше питання — до яких тарифів на комунальні послуги українцям варто готуватися наступного 2022 року. На нього "Телеграф" і дасть відповідь у даному матеріалі.

Природний газ зросте у ціні

Безперечно, найбільше в контексті можливих подорожчань цікавить ціна природного газу. Тим більше, що з літа його постійно лихоманить: "блакитне паливо" то ставить черговий рекорд вартості в 2000 доларів за 1 тисячу кубів, то обвалюється менш ніж до тисячі.

Цього місяця настав черговий такий цикл, коли 21 грудня ціна газу на європейських біржах зросла до 2200 доларів, а вже 22 грудня стала падати, щоправда, поки що, як і раніше, перевищуючи 1800 доларів.

До 30 квітня наступного року всі ці цінові коливання ніяк не стосуватимуться тих українців, які уклали договір із постачальником газу на умовах річного тарифу. Останній становить в Україні від 7,79 до 13,5 грн за 1 кубометр залежно від постачальника. Стільки ж платять отримувачі палива від постачальника "останньої надії".

Набагато менше пощастило абонентам місячного тарифу, який у листопаді залежно від постачальника складав від 7,78 до 38,35 грн за кубометр.

Втім, вже у 2022 році під зростання тарифів, щоправда, не відразу, можуть потрапити всі українці. Принаймні так ЗМІ трактують підписання Україною оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ за програмою stand-by.

У рамках програми не менше 40-50% обсягів газовидобутку державного "Укргазвидобування" продавалося на вільному ринку, що виллється у зростання тарифів на газ. Проте влада обіцяє захищати вразливі домогосподарства шляхом видачі субсидій.

Тим часом, на Українській енергетичній біржі ціна газу вже перевищує 50 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Влада визнає неминучість підвищення тарифів на газ, хоча поки що не називають конкретних цифр.

Так, спочатку 7 грудня Мінекономіки опублікували консенсус-прогноз, у якому спрогнозувало подорожчання комунальних послуг в Україні наступного року на рівні 16% за гарячу воду та опалення, 17,5% — за електроенергію та 20% — за природний газ. Але потім прогноз був видалений і зменшилися показники, наприклад, для газу це до 10-16%.

На думку голови Союзу споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, у 2022 році всі тарифи на комунальні послуги обов’язково зростуть, при цьому газ очікує на подорожчання на 10-12%, причому вже на початку року. Підніметься тариф і на його розподіл.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко

Щоправда, основне зростання тарифів відбудеться все ж таки після опалювального сезону, підкреслив "Телеграфу" експерт.

Опалення також подорожчає

З огляду на те, що вартість опалення залежить від цін на природний газ та воду, тепло для українців також подорожчає, правда, наскільки саме – невідомо. У тому ж Мінекономіки обіцяють зростання тарифу трохи більше 6%. Хоча навіть у столиці тарифи на опалення для населення у жовтні зросли на 44%, а в багатьох регіонах ще більше.

Олег Попенко нагадує, що тарифи на тепло в Україні вже піднялися на 30-60%, але поки що на практиці ціни не реалізують. При цьому він нагадує, що тарифи на тепло для бізнесу зросли подекуди до 7000 гривень за 1 Гкал, що відбивається на цінах та послугах для споживачів.

У свою чергу, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишев переконує, що підвищення тарифу на тепло в Україні не буде.

Електроенергія, вода та квартплата

Підвищення тарифу на воду наступного року Мінекономіки обмежує 11%, хоча, за словами Олега Попенка, водоканали прогнозують зростання до 28%.

У своєму початковому прогнозі Мінекономіки говорило про зростання тарифу на електроенергію в 2022 році на 17,5%, проте потім заявило, що ціни залишаться на колишньому рівні.

Проте Олег Попенко вважає зростання тарифу питанням вирішеним, з урахуванням подорожчання вугілля у 4 рази та природного газу у 8 разів, а також відсутністю зрозумілої політики з боку держави.

"Все це, на мою думку, може призвести до зростання тарифу на електроенергію до 30%", — наголосив Попенко.

Крім того, як констатує глава Спілки споживачів комунальних послуг України, все це спричинить підвищення вартості послуг керуючих компаній, тобто квартплату, та вивезення сміття, приблизно на 10%.

Тим часом, за даними Укрстату, заборгованість українців за комунальні послуги на 31 жовтня становить:

26 млрд грн – за газ;

19,3 млрд грн – за опалення;

6,4 млрд грн – за воду;

5,5 млрд грн – за послуги керуючих компаній;

1,2 млрд грн – за послуги з вивезення ТПВ;

6,9 млрд грн – за електроенергію.

До речі, раніше "Телеграф" дізнавався, чи можна заощадити на комунальних послугах у столиці, проживши зиму на приморському узбережжі на півдні.