Комуналка може подорожчати на 20% вже наступного року: що кажуть чиновники

У Міністерстві економіки поспішили видалити прогноз, в якому на українців чекало зростання тарифів на ЖКГ і замінити його на більш сприятливий

Разом із черговим кредитом від МВФ у 700 мільйонів доларів Україна взяла на себе зобовʼязання не вводити обмежень на ціну та зростання тарифів. Це при тому, що максимальна ціна газу для українців у грудні перевищила 38 гривень за кубометр. Що ж буде у 2022 році? Спробуємо розібратися.

Комуналка зросте на 20%?

У Міністерстві економіки України 7 грудня опублікували консенсус-прогноз, у якому спрогнозували зростання комунальних послуг в Україні наступного року на рівні:

гаряча вода та опалення – 16%;

електроенергія – 17,5%;

природний газ – 20%.

Середньорічну ціну на імпортний газ у Мінекономіки прогнозували на рівні 347,5 доларів за 1000 кубометрів.

Проте невдовзі після того, як ці дані були озвучені у ЗМІ, відомство поспішило видалити прогноз із власного сайту та випустити роз’яснення.

Як заявили в міністерстві, «консенсус-аналіз є усередненим баченням реакції внутрішніх цін на надзвичайно високі піки ціни на газ на зовнішніх ринках», який не враховує багатьох факторів.

Так, у відомстві поспішили згадати, що раніше прогноз зростання тарифів на 2021 рік на опалення становив 33%, але за фактом зростання відбулося лише на 1,5% завдяки Меморандуму «Нафтогазу» з місцевими органами влади. У результаті населення отримало газ за ціною в 5 разів нижчою від ринкової (7,4 грн за кубометр замість 35 грн.).

А може, на 10% — чиновники самі не знають

За уточненими даними Мінекономіки, зростання тарифів на опалення становитиме до 6%, воду – 11%, газ – 13%, а електроенергія не подорожчає. Втім, ці цифри можуть виявитися на 3% більшими або меншими. Такий «коридор» цін передбачає затверджений Кабміном у травні Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Очевидно, що головним чинником впливу на тарифи для населення у 2022 році стануть ціни на природний газ.

Так, за даними Мінекономіки, у поточному році середня митна вартість імпортного природного газу за 11 місяців зросла майже втричі – з 250 доларів за 1000 кубометрів у січні до 730 доларів за підсумками листопада.

Втім, далеко не лише ціна імпортного газу штовхатиме тарифи для українців нагору. Так, у НКРЕКУ до кінця року мають ухвалити тарифи на доставку «блакитного палива» українцям. Якщо Нацкомісія затвердить запропоновані постачальниками тарифи, деякі українські сім’ї сплачуватимуть лише за доставку палива до 10 тисяч гривень на рік.