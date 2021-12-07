Українців хочуть змусити платити за доставку газу понад 10 тисяч гривень за рік: звідки такі цифри?

Понад 10 гривень за доставку кожного кубометра газу можуть платити українці вже із січня наступного року

Різке зростання цін на природний газ, що почалося в листопаді, порушило питання про подорожчання "блакитного палива" та опалення в Україні. Вартість тепла у багатьох містах піднялася в ціні, проте тарифи на газ та тепло для населення залишилися незмінними. Питання врегулювали меморандумом, ініційованим президентом.

Втім, з початку 2022 року природний газ для українців може дуже подорожчати. "Телеграф" розбирався, що може стати причиною.

Облгази хочуть постачати газ по 9 гривень за куб, не рахуючи продажу

Ще до того, як природний газ у вигляді палива або нагрітої ним води для опалення потрапить до квартир українців, він проходить шлях до жител, який також оплачується.

Ця послуга називається «розподілом природного газу» та оплачується українцями окремо обласним газорозподільним підприємствам – облгазам. Залежно від прийнятого конкретним оператором тарифу на постачання «блакитного палива», споживачі мали оплачувати кожен кубометр окремо в середньому в 1,5 грн., що з урахуванням ПДВ доводило його до 1,8 грн.

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Простіше кажучи, якщо ви спожили 100 кубометрів газу, то, крім вартості самого газу, споживач оплачував ще 180 гривень за його постачання.

Однак у жовтні вітчизняні облгази, стурбовані зростанням європейських цін на природний газ, звернулися до Нацкомісії, яка регулює відносини у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) з проєктами нових тарифів.

Пропоновані облгазами тарифи на транспортування природного газу пояснювалися зростанням цін на технологічний газ, необхідний для прокачування палива трубопроводами, та загальною інфляцією.

Пропоновані тарифи вражали – залежно від регіону їхнє зростання мало становити від 300% до 500%, а найдорожчий розподіл палива обходився б клієнтам:

Луганськгаз, зростання з 1,55 до 8,41 грн. за 1 кубометр;

Уманьгаз, зростання з 1,78 до 8,91 грн. за 1 кубометр.

Більш ніж у 5 разів, з 83 копійок до 4,52 грн, хочуть підняти тарифи в «Одесагазі». Мінімальним, всього 22%, мало скласти зростання тарифу по ТОВ «Газопостачсервіс». Причому до всіх цих цифр потрібно було додавати 20% ПДВ.

Скільки хочуть облгази за постачання палива

Тобто, якщо ви живете у власному будинку або маєте індивідуальне опалення та споживаєте скажімо, 1000 кубометрів газу на рік від «Уманьгазу», за послугу розподілу газу доведеться віддати 10 692 гривні (8,91 грн. + 1,78 грн. ПДВ).

Для порівняння, 1000 кубометрів газу за річним тарифом «Нафтогазу» коштуватимуть лише 7960 гривень.

Вся надія на державу

Втім, останнє слово з цього питання має сказати НКРЕКУ, яка ще 26 жовтня заявила, що жодних рішень щодо зростання тарифів на розподіл газу не приймала.

Як підкреслили в НКРЕКУ, спроби облгазів істотно підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані. Нацкомісія ж затверджує виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку газу, а головне – інтересам споживачів.

Також у НКРЕКУ заявили, що ретельно вивчать запропоновані тарифи, але з досвіду колишніх років, зазвичай тариф затверджується на рівні набагато нижчому за пропонований облгазами.

Як наголосили в Нацкомісії, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються щорічно, зазвичай, у грудні попереднього року.

Справді, 1 грудня НКРЕКУ на своєму черговому засіданні мала розглянути питання тарифів на розподіл природного газу по 40 газопостачальних підприємствах України. Є навіть проєкт Постанови Нацкомісії, в якій з метою не допустити різкого зростання тарифів, пропонується застосувати «коригування запланованого річного тарифного виторгу, враховуючи їх частинами протягом кількох періодів».

Проте жодної цифри тарифів у тексті проєкту Постанови НКРЕКУ немає, і тому зрозуміти, скільки доведеться платити українцям за розподіл газу – неможливо. Текст Постанови відсутній і на сайті Нацкомісії, тобто, швидше за все, нові тарифи, як і раніше, не затверджені.

НКРЕКУ обіцяє – великого зростання тарифу не буде

Як пише «Обозреватель» із посиланням на члена НКРЕКУ Ольгу Бабій, швидше за все зростання тарифу буде зовсім невеликим і станеться ближче до Нового року.

Тим часом в Україні продовжують знаходити нові родовища природного газу.

Це має посилити позиції країни напередодні анонсованого Росією запуску газопроводу "Північний потік-2", який Кремль використовує як зброю шантажу щодо України та країн Євросоюзу.

Загалом напередодні старту опалювального сезону Україна залишилася без необхідних запасів вугілля, а обсяг постачання газу віртуальним реверсом з ЄС також під питанням.