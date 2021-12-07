Украинцев хотят заставить платить за доставку газа более 10 тысяч гривен в год: откуда такие цифры?

Более 10 гривен за доставку каждого кубометра газа могут платить украинцы уже с января будущего года

Начавшийся в ноябре резкий рост цен на природный газ поставил вопрос об удорожании "голубого топлива" и отопления в Украине. Стоимость тепла во многих городах поднялась в цене, однако тарифы на газ и тепло для населения остались прежними. Вопрос урегулировали меморандумом, инициированным президентом.

Впрочем, с начала 2022 года природный газ для украинцев может здорово подорожать. "Телеграф" разбирался, что может послужить тому причиной.

Облгазы хотят поставлять газ по 9 гривен за куб, не считая продажи

Еще до того, как природный газ в виде топлива или нагретой им воды для отопления попадет в квартиры украинцев, он проделывает путь к жилищам, который также оплачивается.

Данная услуга называется «распределением природного газа» и оплачивается украинцами отдельно областным газораспределяющим предприятиям – Облгазам. В зависимости от принятого конкретным оператором тарифа на поставку «голубого топлива», потребители должны были оплачивать каждый кубометр отдельно в среднем в 1,5 грн., что с учетом НДС доводило его до 1,8 грн.

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Проще говоря, если вы потребили 100 кубометров газа, то помимо стоимости самого газа потребитель оплачивал еще 180 гривен за его поставку.

Однако в октябре отечественные Облгазы, обеспокоенные ростом европейских цен на природный газ, обратились в Нацкомиссию регулирующую отношения в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с проектами новых тарифов.

Предлагаемые Облгазами тарифы на транспортировку природного газа объяснялись ростом цен на технологический газ, необходимый для прокачки топлива по трубопроводам, и общей инфляцией.

Предлагаемые тарифы поражали – в зависимости от региона их рост должен был составить от 300% до 500%, а дороже всего распределение топлива обходилось бы клиентам:

Луганскгаз, рост с 1,55 до 8,41 грн за 1 кубометр;

Уманьгаз, рост с 1,78 до 8,91 грн за кубометр.

Более чем в 5 раз, с 83 копеек до 4,52 грн хотят поднять тарифы в «Одессагаз». Минимальным, всего 22%, должен был составить рост тарифа по ООО «Газоснабсервис». Причем ко всем этим цифрам необходимо было добавлять 20% НДС.

Сколько хотят облгазы за поставку топлива

То есть, если вы живете в собственном доме или имеете индивидуальное отопление и потребляете скажем, 1000 кубометров газа в год от «Уманьгаза», за услугу распределения газа придется отдать 10 692 гривны (8,91 грн + 1,78 грн НДС).

Для сравнения, 1000 кубометров газа по годовому тарифу «Нафтогаза» обойдутся всего в 7960 гривен.

Вся надежда на государство

Впрочем, последнее слово по данному вопросу должна сказать НКРЭКУ, которая еще 26 октября заявила, что никаких решений о росте тарифов на распределение природного газа не принимала.

Как подчеркнули в НКРЭКУ попытки Облгазов существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы. Нацкомиссия же утверждает исключительно экономически обоснованные тарифы, отвечающие интересам всех участников рынка природного газа, а главное – интересам потребителей.

Также в НКРЭКУ заявили, что тщательно изучат предлагаемые тарифы, но по опыту прежних лет, обычно тариф утверждается на уровне гораздо ниже предлагаемого Облгазами.

Как подчеркнули в Нацкомиссии, тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются ежегодно, обычно в декабре предыдущего года.

Действительно, 1 декабря НКРЭКУ на своем очередном заседании должна была рассмотреть вопрос тарифов на распределение природного газа по 40 газоснабжающим предприятиям Украины. Есть даже проект Постановления Нацкомиссии, в котором с целью не допустить резкого роста тарифов, предлагается применить «корректировки планируемой годовой тарифной выручки, учитывая их частями в течение нескольких периодов».

Однако ни одной цифры тарифов в тексте проекта Постановления НКРЭКУ нет, и потому понять, сколько же придется платить украинцам за распределение газа – невозможно. Текст Постановления отсутствует и на сайте Нацкомиссии, то есть скорее всего новые тарифы по-прежнему не утверждены.

НКРЭКУ обещает – большого роста тарифа не будет

Как пишет «Обозреватель» со ссылкой на члена НКРЭКУ Ольгу Бабий, скорее всего рост тарифа будет совсем небольшим и случится ближе к Новому году.

Тем временем в Украине продолжают находить новые месторождения природного газа.

Это должно усилить позиции страны в преддверии анонсируемого Россией запуска газопровода "Северный поток-2", который Кремль использует в качестве оружия шантажа по отношению к Украине и странам Евросоюза.

В целом же накануне старта отопительного сезона Украина осталась без необходимых запасов угля, а объем поставок газа виртуальным реверсом из ЕС также под вопросом.