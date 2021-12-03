Укр

На Харьковщине нашли крупное месторождение газа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Газовый вопрос в Украине стоит очень остро. Новость обновлена 03 декабря 2021, 17:59
Газовый вопрос в Украине стоит очень остро.

Первую скважину, которая подтвердила данные георазведки бурили с июня.

В Харьковской области открыли новое месторождение газа — его емкость, по предварительным оценкам, до 5 млрд куб. м газа.

Об этом сообщает сайт "Укргаздобыча". 

Моспановское месторождение находится возле уже разрабатываемого Волоховского. Его считают перспективным. Первая скважина, которую строили с лета, дает суточно 239 тыс. куб. м газа. Закончили ее сверлить в октябре. Глубина вырытой скважины — более четырех километров. Место разработки сочли перспективным несколько лет назад и в 2019 году провели трехмерную сейсмику для георазведки. Испытания и исследования на скважине еще продолжаются. 

Также на предприятии сообщили про еще десять площадок, где в ближайшие три года могут обнаружить газовые запасы. 

Отметим, что Харьковщина — наиболее газоносный регион в Украине. Два года назад в области добыли почти половину всего украинского газа. 

В прошлом году "Украгаздобыча" уже отчитывалась об открытии двух новых месторождений газа и 13,45 млрд кубических метров добычи. Это большая часть всего газа, добытого в нашей стране. За 2020 год эта цифра составляла 20,2 млрд куб. м. 

Ранее "Телеграф" писал об изменении стоимости "голубого топлива" для украинцев с декабря

Теги:
#Укргаздобыча #Природный газ #Месторождение #Скважина
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