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На Харківщині знайшли велике родовище газу

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Газове питання в Україні стоїть дуже гостро.
Газове питання в Україні стоїть дуже гостро.

Першу свердловину, яка підтвердила дані георозвідки, бурили з червня.

У Харківській області відкрили нове родовище газу – його ємність, за попередніми оцінками, до 5 млрд. куб. м газу.

Про це повідомляє сайт "Укргазвидобування".

Моспанівське родовище знаходиться біля Волоховського, що вже розробляється. Його вважають перспективним. Перша свердловина, яку будували з літа, дає добово 239 тис. куб. м газу. Закінчили її свердлити у жовтні. Глибина виритої свердловини – понад чотири кілометри. Місце розробки визнали перспективним кілька років тому і у 2019 році провели тривимірну сейсміку для георозвідки. Випробування та дослідження на свердловині ще продовжуються.

Також на підприємстві повідомили ще про десять майданчиків, де в найближчі три роки можуть виявити газові запаси.

Зазначимо, що Харківщина є найбільш газоносним регіоном в Україні. Два роки тому в області видобули майже половину всього українського газу.

Минулого року "Укргазвидобування" вже звітував про відкриття двох нових родовищ газу та 13,45 млрд кубічних метрів видобутку. Це більшість всього газу, видобутого нашій країні. За 2020 рік ця цифра становила 20,2 млрд. куб. м.

Раніше "Телеграф" писав про зміну вартості "блакитного палива" для українців із грудня.

Теги:
#Укргазвидобування #Природний газ #Родовище #Свердловина
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