Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники

В Министерстве экономики поспешили удалить прогноз, в котором украинцев ждал рост тарифов на ЖКХ и заменить его более благоприятным

Вместе с очередным кредитом от МВФ в 700 миллионов долларов Украина взяла на себя обязательства не вводить ограничений на цену и рост тарифов. Это при том, что максимальная цена на газ для украинцев в декабре превысила 38 гривен за кубометр. Что же будет в 2022 году? Давайте разбираться.

Коммуналка вырастет на 20%?

В Министерстве экономики Украины 7 декабря опубликовали консенсус-прогноз, в котором спрогнозировали рост коммунальных услуг в Украине в будущем году на уровне:

горячая вода и отопление – 16%;

электроэнергия – 17,5%;

природный газ – 20%.

Среднегодовую цену на импортный газ в Минэкономики прогнозировали на уровне 347,5 долларов за 1000 кубометров.

Однако вскоре после того как эти данные были озвучены в СМИ ведомство поспешило удалить прогноз с собственного сайта и выпустить разъяснение.

Как заявили в министерстве, «консенсус-анализ представляет собой усредненное видение реакции внутренних цен на чрезвычайно высокие пики цены на газ на внешних рынках», который не учитывает многих факторов.

Так, в ведомстве поспешили вспомнить, что ранее прогноз роста тарифов на 2021 год на отопление составлял 33%, но по факту рост случился всего на 1,5% благодаря Меморандуму «Нафтогаза» с местными органами власти. В итоге население получило газ по цене в 5 раз ниже рыночной (7,4 грн за кубометр вместо 35 грн.

А может на 10% — чиновники сами не знают

По уточненным данным Минэкономики, рост тарифов на отопление составит до 6%, воду – 11%, газ – 13%, а электроэнергия не подорожает вовсе. Впрочем, эти цифры могут оказаться на 3% больше или меньше. Такой «коридор» цен предполагает утвержденный Кабмином в мае Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Очевидно, что главным фактором влияния на тарифы для населения в 2022 году станут цены на природный газ.

Так, по данным Минэкономики в текущем году средняя таможенная стоимость импортного природного газа за 11 месяцев выросла почти втрое – с 250 долларов за 1000 кубометров в январе до 730 долларов по итогам ноября.

Впрочем, далеко не только цена импортного газа будет толкать тарифы для украинцев вверх. Так, в НКРЭКУ до конца года должны принять тарифы на доставку «голубого топлива» украинцам. Если Нацкомиссия утвердит предлагаемые поставщиками тарифы, некоторые украинские семьи будут платить только за доставку топлива до 10 тысяч гривен в год.