Подорожает всё: сколько украинцы будут платить за коммуналку в 2022 году

Некоторые коммунальные услуги будут обходиться украинцам в новом году на 30% дороже нынешнего

Уходящий 2021 год стал непростым для украинцев, но все-таки кое в чем порадовал. Например, снижением тарифа на электроэнергию с 1,68 до 1,44 грн за 1 кВт/ч, правда, при условии месячного потребления не больше 250 киловатт-часов.

Наиболее актуальный вопрос — к каким тарифам на коммунальные услуги украинцам стоит готовиться в наступающем 2022 году. На него "Телеграф" и ответит в данном материале.

Природный газ вырастет в цене

Несомненно, больше всего в контексте возможных подорожаний интересует цена природного газа. Тем более, что с лета его постоянно лихорадит: "голубое топливо" то ставит очередной рекорд стоимости в 2000 долларов за 1 тысячу кубов, то обваливается до менее чем тысячи.

В этом месяце наступил очередной такой цикл, когда 21 декабря цена газа на европейских биржах выросла до 2200 долларов, а уже 22 декабря стала падать, правда, пока по-прежнему превышая 1800 долларов.

До 30 апреля будущего года все эти ценовые колебания никак не коснутся тех украинцев, которые заключили договор с поставщиком газа на условиях годового тарифа. Последний составляет в Украине от 7,79 грн до 13,5 грн за 1 кубометр в зависимости от поставщика. Столько же платят получатели топлива от поставщика "последней надежды".

Куда меньше повезло абонентам месячного тарифа, который в ноябре в зависимости от поставщика составлял от 7,78 до 38,35 грн за кубометр.

Впрочем, уже в 2022 году под рост тарифов, правда не сразу, могут попасть все украинцы. Во всяком случае, так СМИ трактуют подписание Украиной обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

В рамках программы не менее 40-50% объемов газодобычи государственной "Укргаздобычи" продавалось на свободном рынке, что выльется в рост тарифов на газ. Тем не менее власти обещают защищать уязвимые домохозяйства путем выдачи субсидий.

Тем временем на Украинской энергетической бирже цена газа уже превышает 50 тысяч гривен за 1000 кубометров. Власти признают неминуемость повышения тарифов на газ, хотя пока не называют конкретных цифр.

Так, сперва 7 декабря Минэкономики опубликовали консенсус-прогноз, в котором спрогнозировало подорожание коммунальных услуг в Украине в будущем году на уровне 16% за горячую воду и отопление, 17,5% — за электроэнергию и 20% — за природный газ. Но затем прогноз был удален и уменьшились показатели, например, для газа это — до 10-16%.

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, в 2022 году все тарифы на коммунальные услуги обязательно вырастут, при этом газ ожидает подорожание на 10-12%, причем уже в начале года. Поднимется тариф и на его распределение.

Главв Союза потребителей комуслуг Украины Олег Попенко

Правда, основной рост тарифов случится все же после отопительного сезона, подчеркнул "Телеграфу" эксперт.

Отопление также подорожает

С учетом того, что стоимость отопления зависит от цен на природный газ и воду, тепло для украинцев также подорожает, правда насколько именно – неизвестно. В том же Минэкономики обещает рост тарифа не более 6%. Хотя даже в столице тарифы на отопление для населения в октябре выросли на 44%, а во многих регионах и того больше.

Олег Попенко напоминает, что тарифы на тепло в Украине уже поднялись на 30-60%, но пока на практике цены не реализуют. При этом он напоминает, что тарифы на тепло для бизнеса выросли кое-где до 7000 гривен за 1 Гкал, что отражается на ценах и услугах для потребителей.

В свою очередь, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев убеждает, что повышения тарифа на тепло в Украине не будет.

Электроэнергия, вода и квартплата

Повышение тарифа на воду в будущем году Минэкономики ограничивает 11%, хотя, по словам Олега Попенко, водоканалы прогнозируют рост до 28%.

В своем первоначальном прогнозе Минэкономики говорило о росте тарифа на электроэнергию в 2022 году на 17,5%, однако затем заявило, что цены вовсе останутся на прежнем уровне.

Тем не менее Олег Попенко считает рост тарифа вопросом решенным, с учетом подорожания угля в 4 раза и природного газа в 8 раз, а также отсутствием внятной политики со стороны государства.

"Все это, на мой взгляд, может привести к росту тарифа на электроэнергию до 30%", — подчеркнул Попенко.

Кроме того, как констатирует глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины, все это повлечет за собой повышение стоимости услуг управляющих компаний, то есть квартплату, и вывоз мусора, примерно на 10%.

Тем временем, по данным Укрстата, задолженность украинцев за коммунальные услуги на 31 октября составляет:

26 млрд грн – за газ;

19,3 млрд грн – за отопление;

6,4 млрд грн – за воду;

5,5 млрд грн – за услуги управляющих компаний;

1,2 млрд грн – за услуги по вывозу ТБО;

6,9 млрд грн – за электроэнергию.

К слову, ранее "Телеграф" узнавал, можно ли сэкономить на коммунальных услугах в столице, прожив зиму на приморском побережье на юге.