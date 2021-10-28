Субсидії для боржників: як отримати неплатнику допомогу від держави на оплату комуналки

У Мінсоцполітики розповіли, куди звертатися боржникам, аби отримати субсидії

Отримати субсидію стане простіше не лише українцям, які живуть у червоній зоні, а й тим, хто встиг нагромадити борги за комунальні послуги ще до початку опалювального сезону. Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що боржники зможуть отримати фінансову допомогу на оплату послуг ЖКГ.

Музиченко зазначив, що для отримання субсидії боржникам, які не можуть обійтися без допомоги держави, необхідно підписати договір про реструктуризацію з компанією, яка займається наданням відповідних послуг, а потім звернутись до органу соціального захисту населення з питань призначення житлової субсидії.

У той же час, сім’ї, які більше трьох місяців не оплачували послуги ЖКГ, а сума боргу перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн., не зможуть отримати субсидії.

У прес-службі відомства наголошують, що якщо встигнути укласти договір про реструктуризацію заборгованості протягом перших двох місяців з початку опалювального сезону, то допомогу на оплату комунальних послуг можна буде отримати з початку опалювального сезону. Якщо ж хтось не згоден із сумою боргу, її можна оскаржити в суді, що також може стати підставою для нарахування субсидії.

Варто звернути увагу, що відмовити у нарахуванні субсидії можуть і за наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Раніше «Телеграф» писав, як правильно рахувати доходи при призначенні субсидії на оплату комунальних послуг.