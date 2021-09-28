Розбираємося в нетрях субсидій: як правильно рахувати свої доходи для отримання компенсації?

Можна самостійно порахувати скільки грошей ви повинні платити за ЖКГ, знаючи формулу підрахунку і період обліку доходів

Всього два дні залишилося до закінчення терміну подачі документів на призначення субсидії. Традиційно актуальним для українців стає питання — як же зрозуміти, скільки грошей потрібно платити за послуги ЖКГ зі свого доходу і чи можуть вони отримувати компенсацію від держави? Для цього існує нескладна формула, розібратися в якій допоможе "Телеграф".

Спершу слід зазначити, що відповідно до пояснень Міністерства соціальної політики, важливо не тільки знати формулу розрахунку, а й правильно врахувати проміжок часу, за який рахується середньомісячний дохід. Так, у відомстві нагадали, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний сезони, що впливає й на суму доходу, який виходить при розрахунку.

Як повідомляє пресслужба Мінсоц, доходи враховуються:

за III-IV квартали попереднього календарного року — в разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону на період з 1 травня по 30 вересня;

за I-II квартали поточного календарного року — в разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону на період з 1 жовтня по 30 квітня;

за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — в разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

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Якщо житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону — з 1 жовтня, доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. А в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону — 1 травня, доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Якщо ж мова йде про субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону, то формула наступна: наприклад, якщо субсидія призначена з 1 липня, то слід рахувати розмір пенсії за травень. Якщо ж субсидія набирає чинності з 1 лютого, то рахуємо розмір пенсії за грудень.

При цьому, нагадують в Мінсоц, в разі призначення житлової субсидії на наступний період 2021-2022 рр., повторно звертатися за призначенням житлової субсидії в жовтні 2021 не потрібно. Її розрахунок буде проведений органами соціального захисту населення самостійно, без звернення громадян.

Про те, куди звертатися і що слід мати для оформлення субсидії можна ознайомитися в статті «Телеграфа».