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Разбираемся в дебрях субсидий: как правильно считать свои доходы для получения компенсации?

Автор
Никита Синицин
Дата публикации
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Как правильно считать доходы при назначении субсидии Новость обновлена 28 сентября 2021, 20:03
Как правильно считать доходы при назначении субсидии

Можно самостоятельно посчитать сколько денег вы должны платить за ЖКХ, зная формулу подсчета и период учета доходов

Всего два дня осталось до окончания срока подачи документов на назначение субсидии. Традиционно актуальным для украинцев становится вопрос — как же понять, сколько денег нужно платить за услуги ЖКХ со своего дохода и могут ли они получать компенсацию от государства? Для этого существует несложная формула, разобраться в которой поможет "Телеграф".

Сперва следует отметить, что согласно пояснениям Министерства социальной политики, важно не только знать формулу расчета, но и правильно учесть период времени, за который считается среднемесячный доход. Так, в ведомстве напомнили, что жилищная субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотопительный сезоны, что влияет и на сумму дохода, который получается при расчете.

Как сообщает пресс-служба Минсоца, доходы учитываются:

  • за III-IV кварталы предыдущего календарного года — в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона на период с 1 мая по 30 сентября;
  • за I-II кварталы текущего календарного года — в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона на период с 1 октября по 30 апреля;
  • за два квартала, предшествующих месяцу, предшествующего месяцу обращения за назначением жилищной субсидии, — в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона.

Если жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона – с 1 октября, доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года. А в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона – 1 мая, доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Если же речь идет о субсидии не с начала отопительного (неотопительного) сезона, то формула следующая: например, если субсидия назначена с 1 июля, то следует считать размер пенсии за май. Если же субсидия вступает в силу с 1 февраля, то считаем размер пенсии за декабрь.

При этом, напоминают в Минсоце, в случае назначения жилищной субсидии на следующий период 2021-2022 гг., повторно обращаться за назначением жилищной субсидии в октябре 2021 не нужно. Ее расчет будет проведен органами социальной защиты населения самостоятельно, без обращения граждан.

О том куда обращаться и что следует иметь для оформления субсидии можно ознакомиться в статье «Телеграфа».

Теги:
#ЖКХ #Минсоцполитики #Отопительный сезон #Жилищные субсидии
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