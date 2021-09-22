Украинцам обещают оставить субсидии: что приготовили нардепы

Нардепы пообещали найти средства на субсидии для украинцев до конца года

В текущем году на оплату субсидий для украинцев в госбюджете-2021 не хватает порядка 12 миллиардов гривен, которые Кабмин и нардепы решили «найти» в разных местах.

Если Кабмин предлагает взять часть средств из доходов госбюджета-2022, то нардепы решили, что деньги можно взять из растущих доходов текущего года.

Сложная ситуация с выплатой субсидий возникла еще летом, когда по подсчетам чиновников стало ясно, что выделенных на оплату субсидий 35,2 млрд грн до конца года попросту не хватит, необходимы были еще 10-12 миллиардов гривен.

В результате чиновники начали поиск дополнительных средств на оплату субсидий и 14 сентября нардепы предложили законопроект №6052, которым предложили увеличить расходы госбюджета-2021 на оплату субсидий на 12 миллиардов гривен за счет роста доходов госказны.

Спустя неделю документ, обросший тремя альтернативными законопроектами, был вынесен на голосование в Верховную Раду, которая предложила сократить сроки подачи альтернативных законопроектов, присвоив 6052 статус «срочного», что поддержали 290 депутатов.

Как сообщал «Телеграф» на 2022 год на выплату субсидий заложено всего 38,4 млрд грн, что на 3,2 млрд больше показателя бюджета-2021, а значит осенью будущего года нардепам снова придется искать дополнительные средства на их выплату, особенно с учетом роста цен на газ и увеличения числа получателей до 4,2 млн человек с нынешних 3 млн.