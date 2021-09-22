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Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи

Автор
Микита Синицін
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Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі

Нардепи пообіцяли знайти кошти на субсидії для українців до кінця року

У поточному році на оплату субсидій для українців в держбюджеті-2021 не вистачає близько 12 мільярдів гривень, які Кабмін і нардепи вирішили «знайти» в різних місцях.

Якщо Кабмін пропонує взяти частину коштів з доходів держбюджету-2022, то нардепи вирішили, що гроші можна взяти з зростаючих доходів поточного року.

Складна ситуація з виплатою субсидій виникла ще влітку, коли за підрахунками чиновників стало ясно, що виділених на оплату субсидій 35,2 млрд грн до кінця року просто не вистачить, потрібні були ще 10-12 мільярдів гривень.

В результаті чиновники почали пошук додаткових коштів на оплату субсидій і 14 вересня нардепи запропонувализаконопроект №6052, яким запропонували збільшити витрати держбюджету-2021 на оплату субсидій на 12 мільярдів гривень за рахунок зростання доходів держскарбниці.

Через тиждень документ, що поповнився трьома альтернативними законопроектами, було винесено на голосування до Верховної Ради, яка запропонувала скоротити терміни подачі альтернативних законопроектів, присвоївши 6052 статус «термінового», що підтримали 290 депутатів.

Як повідомляв «Телеграф» на 2022 рік на виплату субсидій закладено всього 38,4 млрд грн, що на 3,2 млрд більше показника бюджету-2021, а значить восени майбутнього року нардепам знову доведеться шукати додаткові кошти на їх виплату, особливо з урахуванням зростання цін на газ і збільшення числа одержувачів до 4,2 млн осіб з нинішніх 3 млн.

Теги:
#ВРУ #Бюджет #Субсидія #Законопроекти ВРУ
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