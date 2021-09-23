Для оформления субсидии осталась всего неделя: как подать документы

Что нужно сделать чтобы успеть оформить субсидию за неделю

В конце месяца истекает срок подачи заявлений на получение субсидий, после 1 октября сделать этого уже не получится. «Телеграф» напоминает тем, кто хотел бы воспользоваться своим правом, как это сделать.

До 1 октября 2021 года желающие получить субсидию обязаны подать необходимый пакет документов в органы социальной защиты, через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты), в Центры предоставления админуслуг и в электронном виде через официальный сайт Минсоцполитики Украины.

Также на сайте ведомства можно ознакомиться с ограничениями на получение субсидий, которые были добавлены в текущем году.

Субсидия предоставляется на отопительный период с 1 октября по 30 апреля и неотопительный — с 1 мая по 30 сентября. Исходя из существующих нормативов кандидату на получение субсидии будет рассчитан ее размер, который с недавних пор можно узнать на сайте Министерства социальной политики Украины.

Поскольку с 1 июля весь документооборот переходит в электронный вид, подача документов через электронную форму на сайте ведомства представляется наиболее удобной. Также в 2021 году субсидии будут окончательно переведены в денежную форму.

Отметим, что в текущем году денег на судсидии не хватило и нардепы предлагают взять их из бюджета на 2022 год.

Если выяснится, что по какой-то причине вам не полагается субсидия, «Телеграф» подготовил способы как лучше сэкономить на оплате энергоносителей.

Также рассказываем, как проверить начисление субсидии.