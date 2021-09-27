Осталось три дня: кто может успеть получить субсидию на услуги ЖКХ?

Как самостоятельно посчитать, сколько денег вы должны платить за услуги ЖКХ, а что должно компенсировать государство?

Через три дня истекает срок подачи заявлений на получение жилищной субсидии, «Телеграф» объяснял какие документы необходимо подать.

Тем временем в Министерстве социальной политики Украины напомнили, кто имеет право на получение жилищных субсидий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, получить ее могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. В момент действия карантинных ограничений, обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

- исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;

- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2021 составляет 2189 грн.);

- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Обязательная часть платежа рассчитывается так - обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Предположим, что совокупный доход супружеской четы пенсионеров составляет 5000 гривен в месяц или 2500 гривен на каждого, при дележе последней суммы на 2189 получается 1,14. Вслед за этим высчитывается обязательный процент:

1,14/2*15%=0,085 или 8,5%

Таким образом обязательный платеж для данной семьи составит 8,5% от дохода в 5000 гривен или 425 гривен, а все что сверх того начисляется за услуги ЖКХ, должно компенсировать государство в виде субсидии.

В 2021 году установлены новые ограничения для желающих оформить субсидию, а до конца года на оплату уже оформленных компенсаций не хватает 12 миллиардов гривен.