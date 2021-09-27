Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?

Як самостійно порахувати, скільки грошей ви повинні платити за послуги ЖКГ, а що повинна компенсувати держава?

Через три дні спливає строк подачі заяв на отримання житлової субсидії, «Телеграф» пояснював які документи необхідно подати.

Тим часом в Міністерстві соціальної політики України нагадали, хто має право на отримання житлових субсидій.

Як повідомляє прес-служба відомства, отримати її можуть сім’ї, в яких плата за житлово-комунальні послуги складає більше певного для них обов’язкового платежу. У момент дії карантинних обмежень, обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

- середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства та визначається середньомісячний дохід на одну людину;

- дохід на одну людину ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2021 становить 2189 грн.);

- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Обов’язкова частина платежу розраховується так — обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Припустимо, що сукупний дохід подружжя пенсіонерів складає 5000 гривень на місяць або 2500 гривень на кожного, при розподілі останньої суми на 2189 виходить 1,14. Слідом за цим вираховується обов’язковий відсоток:

1,14/2 * 15% = 0,085 або 8,5%

Таким чином обов’язковий платіж для даної сім’ї складе 8,5% від доходу в 5000 гривень або 425 гривень, а все що понад те нараховується за послуги ЖКГ, має компенсувати держава у вигляді субсидії.

У 2021 році встановлено нові обмеження для бажаючих оформити субсидію, а до кінця року на оплату вже оформлених компенсацій не вистачає 12 мільярдів гривень.