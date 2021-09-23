Третина регіонів України на порозі "помаранчевої" зони: чим вона відрізняється від "жовтої"

В разі переходу в "червону" зону, ряд обмежень стане ще ширшим.

Україна у звʼязку з ростом захворюваності на COVID-19 перейшла до "жовтої" карантинної зони, проте Київ та ще вісім областей мають показники "помаранчевої". В разі переходу в цю зону, додаткові обмеження зможе вводити хіба що місцева влада.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Нині для "жовтої" зони є ряд заборон, які можна оминути завдяки вакцинації. Ці ж самі правила діятимуть і для "помаранчевої" зони, проте місцева влада зможе вносити якісь додаткові обмеження. Зараз проведення масових заходів не забороняється, проте води дозволяються за участю не більше однієї особи на 4 кв. метрів. Що стосується кінозалів, театрів, то заповненість рядів повинна становити не більше 50%.

Фітнес-центри, басейни та спортзали також можуть продовжувати свою роботу, але не більше однієї особи на 10 кв. м. Якщо ж говорити про навчальні заклади, то учні можуть не переходити на дистанційне навчання, якщо 80% працівників зробили хоча б одне щеплення дводозної вакцини, тобто мають "жовтий" сертифікат.

Всі ці обмеження можуть бути зняті, якщо працівники закладів та відвідувачі (окрім неповнолітніх) мають "жовті" або ж "зелені" сертифікати про вакцинацію. Другі підтверджують отримання двох доз дводозного щеплення або однієї однодозного.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в день перходу у "жовту" зону в Україні зафіксували рекордну кількість хворих.

Нагадуємо, що незабаром вакцинація для працівників закладів освіти, органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, місцевих держадміністрацій, може стати обовʼязковою.