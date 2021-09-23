Уже дев'ять регіонів України на межі "помаранчевої" зони (список)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 116
Нині найвищий рівень госпіталізацій у Черкаській області.
Попри те, що з 23 вересня Україна ввійшла до "жовтої" карантинної зони, нині Київ та ще вісім областей мали б належати до "помаранчевої".
Про це 23 вересня повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
До областей із показниками "помаранчевої" зони адаптивного карантину належать Київська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Черкаська.
У всіх цих областях надто високий рівень госпіталізацій з COVID-19. Він не повинен перевищувати 50%, проте якщо говорити про Черкаську область, то там показник вищий майже втричі — 22 вересня він становив 144,4%.
Також майже у всіх вище зазначених областях надто високий рівень захворюваності. Він повинен становити не більше 75 осіб на 100 тисяч населення. Лише у двох регіонах з поданого списку показники в нормі — Закарпатській (44) та Кіровоградській (35). Нині найвищий рівень захворюваності у Луганській області (384). Трохи менше у Чернівецькій (363), але там рівень госпіталізацій не високий, тому ця область поки відповідає "жовтій" карантинній зоні, в якій і знаходиться.
Раніше "Телеграф" повідомляв про новий рекорд захворюваності у перший день переходу країни в "жовту" зону.
Нагадуємо, як вихід із "зеленої" карантинної зони вплине на навчальний процес в українських школах.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-