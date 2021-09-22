Учебы.net: где в Украине школы, училища и вузы продолжат занятия, а где закроются из-за не вакцинированных сотрудников

Кабмин внес изменения в свое же постановление о 80% вакцинированных сотрудников для дошкольников и учащихся начальных классов

Среда, 22 сентября, станет последним днем офлайн-учебы для многих украинских учебных заведений всех уровней – так жестко решили вопрос обеспечения безопасности граждан правительство и Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как же обстоят дела в регионах Украины, где будут массово закрываться детсады-школы-кружки и вузы, а где работники образовательной сферы уже посетили пункты вакцинации и получат возможность работать?

Запорожская область. По словам главы Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха, вакцинация педагогов в Запорожском регионе значительно ускоряется: к 21 сентября было привито 25984 работника сферы образования, из них 17626 человек полностью закончили вакцинацию. При этом, вакцинировано 56% работников дошкольного образования, 58% — учреждений среднего образования, 59% — высшего, 52% — внешкольного образования и профессионального — 50%.

Однако, из 10 университетов готовы работать только 2, одно заведение профобразования из 27-ми и лишь 9 внешкольных заведений. Лучше всего подготовились сотрудники интернатов — там уровень вакцинации работников более 90%. Но ведь и детвору из интернатов не распустишь по домам. При этом, ситуация отличается по каждому району: в Бердянском районе готовы к работе 8% образовательных учреждений, в Васильевском — 28%, а в Мелитопольском — 56%. По итогу, менее трети образовательных учреждений достигли уровня 80% вакцинации.

Ровенская область. "Сейчас на Ровенщине в 25-30% учебных заведениях провакцинировано более 80% работников и ежедневно увеличивается количество вакцинированных педагогов" – заявил первый заместитель председателя Ровенской облгосадминистрации Сергей Подолин.

Так, в Клеванской общине из 9 школ к отметке в 80% приближаются 4 учреждения, еще в 5-ти провакцинирована половина работников. Из 9 учебных заведений Городецкой территориальной громады лишь в 4 школах провакцинировано 50% учителей, в 5-ти этот показатель составляет менее 29%. В Белокринической общине прививки получили более 80% работников в 2 заведениях, 3 школы приближаются к такому же показателю. Еще в 3 школах привита половина работников и только в 1 школе — всего 29%. Из 6 учреждений Корнинской громады в 3 школах прививки получили более 80% работников, в остальных едва дотянули до 50%.

Львовская область. "Педагоги должны быть первыми, кто популяризирует вакцинацию", — убеждает работников образовательной сферы заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Иван Собко. Однако большинство школ области не выполнили требований постановления Кабмина № 1236 о необходимости вакцинации 80% персонала для продолжения офлайн-обучения при внедрении "желтой" зоны эпидопасности и потому уже с четверга более 85% учебных заведений области прекращают работу. Впрочем, в городах Моршин и Трускавец во всех школах вакцинированы более 80% работников. Всего же полный курс вакцинации прошли 37% педагогов Львовщины, 44% получили первую дозу вакцины.

Киевская область. На Киевщине с четверга могут быть закрыты более 600 учебных заведений. В области функционирует 1255 учебных заведений, в них работает суммарно 52432 человек. На работу с 23 сентября могут рассчитывать только 653 заведения: почти каждый второй детский сад и половина внешкольных учебных заведений, 57% школ и 86% учреждений профессионально-технического образования.

Вакцинированные коллективы продолжат работать

Одесская область. По данным, опубликованным на сайте Одесской облгосадминистрации, на сегодня в области более 80% вакцинированных работников имеют лишь 403 учреждения образования области, из них в Одессе — 78 школ, 85 детсадов и 9 заведений внешкольного образования. По состоянию на 20 сентября в Одессе было вакцинировано почти 70% работников учебных заведений.

Черниговская область. Несмотря на проводимую в последние недели управлениями образования и здравоохранения совместную работу, только 64% педагогов области привиты хотя бы одной дозой. Руководство области отмечает, что "необходимый уровень вакцинации работников достигнут не во всех учебных заведениях". Как результат, с 23 сентября 164 школы области прекратят работать.

Черкасская область. «Сейчас на Черкасщине вакцинировано более 80% работников в 685 учебных заведениях. Это — 76,4% от всех работников образования области. Спасибо каждому педагогу за сознательный выбор защитить себя и учеников», — прокомментировал ситуацию председатель Черкасской ОГА Александр Скичко. В области работают 100 пунктов прививок, 25 мобильных бригад и 32 центра вакцинации. С начала кампании в области провели 413394 прививки. Первую дозу получили 224794 человека, завершили вакцинацию 188600 человек.

Сумская область. "Сумщина вошла в тройку лидеров в Украине по количеству привитых педагогов — по состоянию на 21 сентября 61% работников сферы образования области вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины", — рассказал заместитель директора областного департамента образования Юрий Харламов.

В целом во всех образовательных учреждениях области вакцинировались 22292 работника, то есть, 61% от их общего количества. В Сумской области работают 239 учреждений дошкольного образования, 73 — внешкольного, 378 — общего среднего, 27 — профессионально-технического, 23 заведения – предвысшего и 4 — высшего образования. Какие учебные заведения области будут работать в "желтой" зоне, а какие перейдут на дистанционную форму обучения — в области еще определяют. По информации Сумского областного департамента образования, на утро 21 сентября не были вакцинированы на 80% работники в 43-х учреждениях общего среднего образования.

Винницкая область. Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в эфире телеканала "Украина" сообщил, что на сегодняшний день в области 40% педагогов привито одной дозой и 32% вакцинировались двумя дозами против коронавируса.

Школы ждут педагогов и учащихся

Житомирская область. В Житомирской области из 1283 учебных заведений 493 не имеют права работать в ограничениях "желтой" зоны, поскольку в них менее 80% вакцинированных работников.

Как сообщила на брифинге 22 сентября с первая заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко , из 1283 учебных заведений, находящихся на территории области, 493 учреждения не имеют права работать при "желтых" карантинных ограничениях, то есть, должны быть закрыты. Из 580 учреждений общего среднего образования 218 не будут работать. В Новоград-Волынском районе таких заведений будет закрыто 29, в Коростенском — 66, в Бердичевском – 17, в Житомирском – 106.

, из 1283 учебных заведений, находящихся на территории области, 493 учреждения не имеют права работать при "желтых" карантинных ограничениях, то есть, должны быть закрыты. Из 580 учреждений общего среднего образования 218 не будут работать. В Новоград-Волынском районе таких заведений будет закрыто 29, в Коростенском — 66, в Бердичевском – 17, в Житомирском – 106. На Житомирщине 651 детский сад, в 265-ти вакцинированных работников менее 80%, потому они будут закрыты.

На 21 сентября среди учебных заведений Житомирской области, которые подчинены Министерству образования и науки Украины, порог в 80% вакцинированных против COVID-19 одной дозой уже достигли несколько институтов и колледжей. А бесспорным лидером стал Житомирский филиал Университета государственной фискальной службы Украины, где вакцинированы 100% сотрудников.

Житомирские студенты лекций не пропустят

Тернопольская область. Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш признает, что часть школ в области не достигла необходимого показателя 80% вакцинации коллектива. Из 1217 учебных заведений от дошкольных до вузов право осуществлять свою деятельность получат чуть более половины – 682. Всего в области 37791 работник образования, 28665 из них вакцинированы, как минимум, одной дозой, что составляет 75,8%. Вместе с тем, у части заведений есть сохраняется возможность продолжить занятия офлайн, так как в начале нынешней недели у них уже процент вакцинации приближался к 80-ти.

Херсонская область. Как сообщила заместитель начальника управления образования и науки Херсонской ОГА Елена Михеева, на данный момент вакцинированы 37279 педагогов области: "Из 475 дошкольных учебных заведений 159 продолжат работу. Из 425 общеобразовательных учреждений и филиалов — будут работать 227. Это касается и 60% учреждений профессионально-технического образования. К сожалению, ни в одном высшем учебном заведении не вакцинировано 80% персонала".

Харьковская область. В Харьковской области вакцинировано 75% педагогов. По словам председателя ХОГА Михаила Черняка, на 22 сентября в регионе более 415 учреждений дошкольного образования уже имеют 80% охвата вакцинацией сотрудников. Из 698 учреждений среднего образования 614 уже также имеют 80% вакцинированных коллективов, у большинства остальных прививку от коронавируса сделала только половина сотрудников.

Утром среды более 100 учреждений дошкольного и среднего образования не соответствовали требованиям "желтой" зоны. При этом, в Харькове и Изюмском районе все школы вакцинировали свои коллективы, в Красноградском районе должны успеть до конца дня вакцинировать сотрудников одного "отстающего" заведения. В Чугуевском и Лозовском районах было по 5 заведений, не достигших 80% вакцинации сотрудников.

Все профтехучилища Харьковщины прошли вакцинацию. В учреждениях высшего образования работа по вакцинированию продолжается. Примечательно, что именно в медицинском университете скоро будет 100% вакцинированных сотрудников.

Волынская область. Как сообщила в комментарии "Суспільному. Волинь" заместитель начальника областного управления образования Татьяна Соломина, барьер в 80% вакцинированных педагогов преодолели в 117 школах области. Всего в области 588 общеобразовательных учебных заведений, следовательно, 471 школа с 23 сентября закроет свои двери и для учеников, и для учителей. Кроме того, в области смогут работать еще 155 образовательных учреждений: это вузы, профессионально-технические училища и детсады.

Вместо учебы - карантин

Днепропетровская область. Здесь с 23 сентября в очном режиме продолжат образовательный процесс 159 учреждений дошкольного образования (16,5%), 217 средне-образовательных школ (25,8%), 22 учреждения внешкольного образования (14,4%), 16 учреждений профессиональной предвысшего образования (26,2%), 20 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования (37,7%) и 3 вуза (14,3%).

Донецкая область. В Донецкой области от COVID-19 вакцинировались 78% работников образования. Наибольшее количество вакцинированных, более 90%, в Торецкой, Светлодарской, Марьинской, Святогорской, Мирненский, Никольской, Очеретинской и Сартанской территориальных общинах.

Ивано-Франковская область. На Ивано-Франковщине из 1066 сотрудников в 123 образовательных учреждениях привились от коронавируса более 80% педагогов. По словам председателя Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, в школах, где вакцинировались менее 80% учителей, учебный процесс приостановят.

В Ивано-Франковской общине на сегодня 50 учреждений общего среднего образования, 29 детских садов и 7 учреждений внешкольного образования остаются работать в обычном режиме.

Хмельницкая область. На Хмельнитчине работники почти 200 учебных заведений не сделали ни одной прививки от коронавируса — сообщает Хмельницкий областной центр профилактики и контроля болезней МЗ Украины.

Из почти 1300 учебных заведений разных уровней ни одной прививки против COVID-19 не сделали работники около 150 учреждений дошкольного образования, 17 учреждений общего среднего образования и 7 учреждений внешкольного образования. Из 579 школ области только 149 преодолели необходимый 80-процентный показатель вакцинации. Они и продолжат работать после 23 сентября.

Такое желанное "Добро" на работу

Луганская область. По словам директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрия Стецюка, вакцинация педагогов продолжается: "Есть учебные заведения, где привито 100% персонала, но есть и такие, в которых показатель составляет 30-50%".

Сейчас в Луганской области прививки получили уже более 80% педагогов. За весь период прививочной кампании в области привито 186990 человек, что составляет примерно 32% от общей численности взрослого населения, проживающего на подконтрольной украинскому власти территории Луганщины.

Николаевская область. В Николаевской области при усилении карантина смогут работать немногим более 70 школ. Менее 80% вакцинированного персонала в 1039 учебных заведениях, в том числе, в 530 учреждениях дошкольного образования, в 448 учреждениях общего среднего образования, в 37 учреждениях профессионального и высшего образования.

Кировоградская область. По информации, предоставленной "Суспільному. Кропівницький" начальницей областного департамента образования Эльзой Лещенко, в 140 из 305 школ Кировоградской области вакцинировали более 80% работников, в остальных 165 — менее 80%.

Закарпатська область. Председатель Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков на своей Facebook-странице еще 9 дней назад сообщил об угрожающей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в подведомственной области. И опубликовал список территориальных общин с указанием процентности вакцинации коллективов. Пяти громадам, где все школы обеспечили более 80% прививок своего персонала, выразил благодарность. Еще в 21-й тергромаде таких показателей не достигли ни в одной школе. Возможно, с тех пор ситуация изменилась, вот только актуальной информации найти не удалось.

Зато заместитель начальницы областного департамента образования Владимир Таборанский в Фейсбуке привлек внимание к своему посту такой строкой: "ВАЖНО: дистанционное образование есть и будет, а маленькие соискатели образования и в дальнейшем смогут учиться в реальном режиме".

Далее Таборанский пояснил, что он неоднократно подчеркивал, что воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками. Длительная "дистанционка" для молодых может привести к невозобновляемым потерям в обучении. А потому по его инициативе и при поддержке правительства сегодня были внесены соответствующие изменения в постановление КМУ:

условие о наличии 80% вакцинированного персонала НЕ распространяется на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений ВСО. Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм;

такое "исключение" будет действовать во время "желтого" и "красного" уровней эпидопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал о правилах и ограничениях адаптивного карантина.