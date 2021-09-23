За якої умови вакцинація в Україні може стати обов'язковою: пояснення адвоката

Адвокат пояснила закон, на який посилається МОЗ у введенні обов'язкової вакцинації проти Covid-19 для низки професій

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про введення обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для працівників закладів освіти, органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, місцевих держадміністрацій. За яких умов обов’язкова вакцинація в нашій країні є законною? Відповідь у матеріалі "Телеграфу" дала адвокат Адвокатського Бюро Матвєєвої Л. В. "Альфа-Омега" Вікторія Куракіна.

Стаття 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", якою апелює щодо нововведення очільник Міністерства охорони здоров’я, передбачає обов’язкові профілактичні щеплення проти деяких хвороб, включених до календаря щеплень (дифтерія, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз).

У законі йдеться, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковому щепленню також проти інших інфекцій. Перелік цих професій визначає МОЗ. Якщо людина відмовиться від вакцинації, то її відсторонять від роботи.

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Як зауважує адвокат, норма передбачає введення обов’язкових профілактичних щеплень проти певної небезпечної інфекційної хвороби за епідемічними показаннями, якщо та є особливо загрозливою і веде до масового поширення на відповідних територіях та об’єктах.

Крім того, документ засвідчує: медичні працівники, які виконують щеплення, повинні мати відповідну підготовку, а ще проінформувати людину про ефективність профілактичної вакцинації і можливі поствакцинальні ускладнення.

Як зазначає закон, вакцинацію проводять після проведення медичного огляду, який би нівелював загрозу медичних протипоказань. Бажаючі вакцинуватися надають згоду. Якщо йдеться про неповнолітніх чи недієздатних, то право згоди передається батькам чи інших законним представникам. У разі відмови лікар бере відповідне письмове підтвердження, якщо ж його відмовляються – медик має засвідчити це актом у присутності свідків.

Таким чином, резюмує адвокат, у випадку затвердження на підставі статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" переліку працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, і включення до такого переліку освітян або чиновників – вакцинація працівників цих галузей може стати обов’язковою, а не добровільною.

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