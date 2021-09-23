Тиск, плутанина та нюанси закону: як проходить вакцинація вчителів в Україні

Поки що законом в Україні передбачається добровільна вакцинація від коронавірусу для працівників сфери освіти, але це може змінитися за однієї умови

Працівники сфери освіти — одна з пріоритетних груп захисту, яку вирішено вакцинувати проти коронавірусу в Україні. Але освітяни не стали активною ланкою вакцинної кампанії, хоча Міністерство охорони здоров’я придумало бонуси – техніка у подарунок для навчальних закладів, які провакцинують персонал. А правило вакцинації 80% співробітників у школах, що дозволяє працювати у будь-якій зоні карантину, виконано лише частково, а не скрізь по країні, як планувало МОЗ. Тепер же міністр охорони здоров’я запропонував зробити вакцинацію для педагогів обов’язковою. "Телеграф" розбирався, з якими проблемами під час вакцинної кампанії стикаються вчителі та батьки, а також – які нюанси має закон про профілактику щеплень.

За даними МОЗ, хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали менше половини працівників сфери освіти (49% станом на 19 вересня), тоді як повністю вакциновані — 39%. В інших пріоритетних груп показники кращі. Як-от 86% працівників "екстренки", 91% складу ЗСУ та 85% сил Міністерства внутрішніх справ мають по одному щепленню.

Дані дашборду МОЗ щодо вакцинації освітян. health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Брак інформації, погроза звільненням і тиск: що кажуть вчителі та батьки

"Телеграф" поспілкувався із декількома педагогами. Більшість з них побажала висловитися анонімно.

Так, вчителька зі Львівщини повідомила нам про тиск з боку керівництва навчального закладу і навіть ризик бути звільненою.

"Директор сказав: "Або робите щеплення, або вас звільняють". Хоча в мене є конкретні медичні протипоказання. Я звернулася до лікаря за довідкою, яка б це підтвердила, але мені відмовили, мовляв, медикам зараз не дозволяють виписувати подібні документи. Не знаю, що робити далі. Невже мені доведеться втратити роботу?" – розповіла нам жінка на умовах анонімності.

Як зазначила нам учитель з Києва Лілія, яка вже зробила щеплення, ситуація навколо є для педагогів стресовою.

"Я вакцинувалася, але, не дивлячись на це, просто обурює ставлення до вчителів. Сьогодні на зборах нам повідомили, що завтра до роботи не допускаються вчителі, які не вакцинувались. Що та як буде далі – невідомо", — зауважила вона напередодні заяви Ляшка про введення обов’язкової вакцинації.

Вчителька Тетяна з Хмельниччини прокоментувала ситуацію коротко: "Тиск – постійний".

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Слід зазначити, що чимало педагогів добровільно вирішують вакцинуватися проти ковіду та не бачать проблеми у вимогах МОЗ. Як розповіла нам Євгенія Шпортько, вчителька української мови та літератури з 18-річним стажем Криворізької спеціалізованої школи 71, вона вакцинувалася найпершою з колективу школи, підтримує вакцинацію та про якісь примуси з боку адміністрації не чула.

"Я чекала моменту, коли будуть ліцензовані вакцини. Переглядала багато матеріалу різних спеціалістів, навіть брала участь у вебінарі з цієї теми. Я хворіла, і нікому не хочу такого "пекла", — заявила вчителька. — У роботі з дітьми я маю в першу чергу думати про їхню безпеку. Це моя позиція. Відсотків 60 колективу вакцинувалися згідно з програмою держави, і абсолютно обдумано підходили до цього. Інші вагалися, на мою думку, через брак інформації. На сьогодні в нашій школі вакциновано 84% учителів".

Батьки в ситуації, що склалася, діляться на два табори: одні хочуть, щоб із їхніми дітьми працював щеплений фахівець, інші – віддають питання на розсуд освітянам.

Київська мама школяра Анастасія розповіла нам, що вважає неправильним тиснути на вчителів і примушувати вакцинуватися.

"Я не скажу за всіх батьків, але ті, які озвучили свою думку, вважають, що то не їх діло лізти до вчителів. Кожний вирішує для себе сам, — каже Анастасія. – Чутки про те, що не буде дистанційки, ніяк не спонукають батьків йти сваритися з вчителями. Сьогодні спокійно вчилися, що буде завтра – поки інформації немає".

Про те, що вакцинна кампанія не проходить рівно, свідчать і соцмережі МОЗ і Міністерства освіти і науки. Пости там рясніють коментарями як вчителів, так і батьків.

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Вакцинація в Україні: як захищає закон

Як пояснила нашому виданню адвокат Адвокатського Бюро Матвєєвої Л. В. "Альфа-Омега" Вікторія Куракіна, чинне законодавство України передбачає: вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в нашій країні є добровільною для всіх груп населення та професійних груп. За словами адвоката, перелік професій, виробництв та організацій, щеплення для яких є обов’язковими, на теперішній час не затверджено.

Крім того, Куракіна зауважила, що Кодекс Законів про працю України не передбачає такої підстави для звільнення або відсторонення від роботи як відмова від проведення профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19.

"Якщо роботодавець у порушення норм законодавства відсторонив від роботи вчителя або звільнив його, права працівника можуть бути захищені шляхом подання до суду позову про поновлення на роботі та виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу", — зазначила правозахисниця.

Недопустимим є і накладення штрафу на вчителя, який відмовився від проведення профілактичних щеплень проти COVID-19. Оскільки такий вид дисциплінарної відповідальності чинним законодавством України не передбачений.

"Якщо з вчителем як науково-педагогічним працівником укладено строковий трудовий договір (контракт), у такому договорі можуть бути передбачені додаткові підстави розірвання договору та відсторонення працівника від посади. Однак якщо такий договір містить умови, які погіршують становище працівника порівняно з законодавством України про працю (зокрема визначає відмову від проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 підставою для відсторонення від посади або звільнення), такі умови є недійсними на підставі статті 9 Кодексу Законів про працю України", — роз’яснила Куракіна.

Про те, що недопуск невакцинованих учителів до роботи незаконний, раніше казав і освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Тоді як законними підставами для звільнення працівника є лише ті, що передбачені статтями 36, 38, 40, 41 Кодексу Законів про працю України або трудовим договором (контрактом). Додамо, що протиправність звільнення працівника з займаної посади за відмову від вакцинації також зазначена в листі-розʼясненні Міністерства економіки України від 20 серпня 2021 року.

Також адвокат повідомила, що вчинення з боку роботодавця будь-якого тиску на вчителя з приводу відмови від проведення профілактичних щеплень є дискримінацією, яка є недопустимою. Зафіксувавши факти вчинення такого тиску з боку роботодавця, вчитель має право подати до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відповідне звернення на підставі Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні". Якщо протиправний тиск з боку роботодавця завдав працівнику моральної шкоди – останній може звернутися до суду з позовом про її стягнення.

Ще у працівника є право звернутися до Державної служби України з питань праці.

Обов’язкова вакцинація: в якому разі може бути законною

На засіданні Кабінету Міністрів України 22 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про ухвалення протокольного рішення щодо затвердження чіткого переліку професій виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції. За словами адвоката, після затвердження такого переліку вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 для професійних груп, включених до такого переліку, може стати обов’язковою.

Очільник МОЗ посилається на ст. 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Зокрема нею передбачається:

профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обовʼязковими і включаються до календаря щеплень;

працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обовʼязковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення – працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Цей перелік визначає Міністерство охорони здоров’я;

в разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та обʼєктах можуть проводитися обовʼязкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Крім того, документом передбачено, що медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку та проінформувати про ефективність профілактичних щеплень і можливі поствакцинальні ускладнення.

У законі зазначено, що щеплення роблять після проведення медичного огляду особи, який би показав — медичних протипоказань немає. Ті, хто вакцинуються, мають надати згоду на вакцинацію. Якщо це неповнолітні чи недієздатні – згоду дають батьки чи інші законні представники. В разі відмови лікар має право взяти відповідне письмове підтвердження, а якщо підтвердження не надано – засвідчити це актом у присутності свідків.

"Таким чином, у випадку затвердження на підставі статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" переліку працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, і включення до такого переліку працівників навчальних установ, вакцинація працівників галузі освіти може стати обов’язковою, а не добровільною", — резюмувала адвокат.