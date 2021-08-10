Недопуск к работе невакцинированных учителей вне закона - омбудсмен

С 5 августа в Украине заведения образования в "красной", "оранжевой" и "желтой" зоне карантина смогут работать в обычном режиме, только если 80% персонала будет полностью вакцинировано. При этом вакцинация учителей и преподавателей должна быть добровольной.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

Он настаивает - если вакцинировано менее 80%, то при выходе из зеленой зоны школы будут работать дистанционно. И поскольку в Украине вакцинация - дело добровольное, руководители школ и других заведений образования не имеют право запретить невакцинированному персоналу ограничивать доступ к работе в школе.

Горбачев подчеркнул, что в подобных случаях будет защищать права педагогов.

На 9 августа наивысший уровень охвата вакцинацией сотрудников сферы образования в Черновицкой области - 18, 3 % от общего количества привитых двумя дозами.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине уже более 50% педагогов получили первую прививку.