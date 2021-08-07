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Вакцинация не менее 80% персонала: как новое ограничение Минздрава повлияет на работу школ и университетов
Вакцинация не менее 80% персонала: как новое ограничение Минздрава повлияет на работу школ и университетов

Вакцинация не менее 80% персонала: как новое ограничение Минздрава повлияет на работу школ и университетов

Вакцинация не менее 80% персонала: как новое ограничение Минздрава повлияет на работу школ и университетов
07:01 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Накануне нового учебного года Министерство здравоохранения ввело для образовательных учреждений новое требование: всем учебным заведениям разрешается работать очно в "красной", "оранжевой" и "желтой" зонах карантина только при условии 80% вакцинированного от Covid-19 персонала. "Телеграф" выяснил, как эту норму восприняли педагоги и родители.

В ответ на журналистский запрос в Минздраве нам рассказали, что уже более 50% педагогов получили хотя бы одну прививку против Covid-19. Заметим, что с начала кампании по вакцинации всего проведено более 6,2 млн прививок.

В министерстве заверили, что в Украине есть вакцины и достаточно мощностей медицинской системы, чтобы обеспечить своевременное вакцинирование всех желающих педагогов. Продолжается 5-й этап вакцинации от коронавируса, что позволяет получить прививки всем желающим. Однако ряд уязвимых групп, в том числе педагоги, остаются для Минздрава в приоритете.

В Украине начнут вакцинировать школьников

Министерство здравоохранения призвало всех, включая работников образования - воспользоваться своим правом на безопасное и эффективное прививание от Covid-19 и защитить себя и людей вокруг.

"Если вы еще не привились - обратитесь к своему работодателю. Мы призываем руководителей образовательных учреждений позаботиться о своих сотрудниках и вакцинироваться от коронавирусной болезни как можно скорее, до начала обучения, - заявили в Минздраве. - Вакцинация остается важнейшим инструментом предотвращения тяжелом течении болезни или смертей, а также борьбы с пандемией. Только так педагоги вновь смогут вернуться к привычной жизни и преподаванию".

Как пояснили в Минздраве, новая норма - это карантинное мероприятие, призванное минимизировать распространение коронавирусной болезни, в частности штамма "Дельта", который уже циркулирует странами запада Европы. Также, отметили в министерстве, это поможет защитить тех педагогов, которые из-за медицинских противопоказаний не могут получить вакцину.

В ответ на запрос "Телеграфу" в Министерстве образования и науки сообщают, что предусмотрен алгоритм записи и проведения вакцинации. Так, списки желающих вакцинироваться формируют руководители учебных заведений, далее предоставляют департаментам управления образованием на местах, те - департаментам здравоохранения. После этого региональные координаторы информируют о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в заведение для вакцинирования коллектива.

Мнение школьного учителя

Как рассказал кандидат технических наук, преподаватель одной из столичных школ Сергей Фесенко, он вакцинировался еще в начале лета и чувствует себя хорошо. По его мнению, школьники и студенты будут немного зависимы от нововведения Минздрава.

"Но как показал опыт прошлого учебного года, школьники гораздо легче, а некоторые вообще бессимптомно переносят болезнь. В целом, я считаю, в случае локдауна желательно избежать очных занятий", - говорит кандидат наук.

О том, может ли такая норма по вакцинации в школах поставить под угрозу учебный год, отмечает: "Я думаю, что может. Вполне вероятно, что это лишь ускорит объявление карантина и возвращение к дистанционному обучению".

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Тем не менее Фесенко убежден, что в любом случае это ограничение актуально, поскольку школы, коллективы которых сознательно относятся к вакцинации, будут готовы и смогут даже во время локдауна спокойно продолжать учебу детей.

Мнение преподавателя вуза

Преподавательница в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина Наталья Нечаева в комментарии изданию отметила, что студенты и сотрудники мечтают начать учебный год в обычном режиме, а не дистанционно.

"Онлайн-работа устраивает крайне малое количество преподавателей. Мы не были к этому готовы технически, ментально. Да, все быстро перестроились, но этого недостаточно. Инструментарий довольно ограничен. И если гуманитарии еще выкручивались, то медикам, физикам и химикам было труднее", - говорит педагог.

Кроме того, возросли расходы на коммунальные услуги и связь, поскольку приходилось постоянно быть дома. Некоторым педагогам и вовсе проблематично было вести лекции вне университета. Например, в однокомнатной квартире нужно организовывать условия труда не только для преподавателя-жены, но и для мужа, который из-за карантина работает дистанционно, ребенка-школьника, который "ходит" на уроки в Zoom.

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Как отмечает Нечаева, преподавателям во время карантинов пришлось общаться с "рыбами, цветами, буквами и фотографиями". Да и студентам не хватало живого общения с однокурсниками и педагогами. Поэтому, по словам преподавателя, многие педагоги решатся на прививку, если это позволит запустить полноценный учебный процесс.

Сама преподавательница переболела коронавирусом год назад. Вакцинироваться пока не планирует, поскольку тест показал, что ее иммунитета к вирусу еще достаточно.

Мнение родителей

Оксана Козлова, мама харьковских школьников, опасается, что правило по вакцинации учителей может привести к перебоям в учебном году.

"Очень странная норма, которая нарушает и права учителей и права детей. Я считаю, что прививки - дело добровольное. Заставлять нельзя, а это мероприятие - принуждение. Поэтому вполне возможно, что нас ждет онлайн-обучение, а этого не хотелось бы ", - говорит она.

По ее словам, ей все равно, будет у учителя прививка или нет.

"Мы можем подхватить этот вирус в любом другом месте, за пределами школы", - объясняет харьковчанка.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 103

Все по теме:

Образование, Школы, Учебный год, Коронавирус, Университеты, Карантин в Украине, Вакцинация от COVID-19, вакцинация в Украине.
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