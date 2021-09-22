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В Україні вводять обов'язкову вакцинацію для деяких категорій: кого це стосується у першу чергу

Автор
Анна Дворовенко
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Вакцинація в Україні стане обов'язковою для освітян та держслужбовців Новина оновлена 22 вересня 2021, 15:30
Вакцинація в Україні стане обов'язковою для освітян та держслужбовців

Незабаром має з'явитися детальний перелік професій

В Україні обовʼязковий курс вакцинації від коронавірусу введуть для викладачів та державних службовців. Чіткий перелік професій зʼявиться пізніше.

Про це під час засідання уряду у середу, 22 вересня, заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ затвердить чіткий перелік професій, для який вакцинація буде обовʼязковою. Туди точно увійдуть працівники закладів освіти, органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також працівники місцевих держадміністрацій.

Ляшко зазначив, що рівень вакцинації серед медиків, військовослужбовців ЗСУ та МВС вже досяг 80%, тоді як вакцинація серед освітян і держслужбовців рухається не так швидко.

"Ми вважаємо за доцільне прийняти жорстке рішення для убезпечення освітнього процесу та функціонування органів державної влади", — заявив голова МОЗ.

Крім того, разом з обовʼязковою вакцинацію введуть кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Зокрема:

  • тим, хто використовує підроблені документи, загрожує штраф 17-34 тис. грн. або обмеження волі до 2 років;
  • лікарям, які внесли неправдиву інформацію про щеплення, загрожує штраф до 68 тис. грн або увʼязнення до 2 років;
  • за підробку та поширення таких документів світить штраф до 170 тис. грн. або вʼязниця до 3 років.

Тепер пропозицію Кабміну повинен прийняти парламент.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Івано-Франківську вигадали новий стимул для вакцинації викладачів — пообіцяли мільйон гривень.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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