Вакцинацію в Україні можуть припинити: інфекціоніст назвав причину

Для того щоб зробити щеплення, українцям спочатку потрібно буде здати тест.

Найближчим часом центри вакцинації в Україні можуть закрити. Це станеться через спалах захворюваності коронавірусом.

Такий прогноз озвучив лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі Obozrevatel.

За його словами, через 4-6 тижнів вакцинальну кампанію можуть згорнути в зв’язку з ростом захворюваності.

Також Петров зазначив, що активна вакцинація населення завжди проходить під час благополучної епідеміологічної ситуації. А за його прогнозами до сплеску залишилося кілька тижнів. Тому українцям потрібно використовувати цей час — вакцинуватися, а не чекати "погоди у моря".

Медик також припустив, що з початком епідемії центри вакцинації все ж будуть працювати, але кандидатам на щеплення доведеться здавати тести на COVID-19.

Відзначимо, що в Україні вже понад 5 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавирусу. Але, як вважають інфекціоністи, вакцинація населення просувається повільними темпами.

Нагадаємо, що на ранок понеділка, 23 серпня, в країні виявили ще понад 600 випадків коронавирусної хвороби.