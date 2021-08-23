Укр

Коронавирус в Украине: Киев остается лидером по количеству новых случаев болезни

Автор
М. Иванов
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Автор
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Коронавирус в Украине: Киев остается лидером по количеству новых случаев болезни Новость обновлена 23 августа 2021, 08:50

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 600 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине официально подтвержден 2 275 171 случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19. Из них 610 – зафиксировали за прошедшие сутки, 22 августа. Среди заболевших оказалось 33 ребенка и 3 медработника.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, в стране умерли уже 53 474 человека (+17 за сутки), выздоровели 2 201 433 (+434 за сутки). Были госпитализированы 425 пациентов.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 10 642 человека;
  • методом ИФА – 1 493 человека;
  • экспресс-тестами – 7 496 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Отметим, что по состоянию на утро воскресенья, 22 августа, несмотря на падение общего числа заболевших коронавирусом, выросло количество пациентов с тяжелой формой болезни. По данным Минздрава, за субботу, 21 августа, в Украине зафиксировали 1003 новых случая заболевания, при этом 25 человек умерли, а 701 – был госпитализирован.

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