Укр

Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок Новость обновлена 21 августа 2021, 11:15
Вакцинация в Украине

На сегодняшний день от коронавируса полностью привиты более трех миллионов человек.

В Украине уже более 5 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

Как сообщает Минздрав на своей странице в Фейсбук, по состоянию на утро 21 августа от коронавируса полностью привиты 3 066 426 человек. Только за минувшие сутки вакцинировано 147 118 украинцев. Так, одну дозу получили 60 970 человек, а вторую (полностью иммунизированы) — 86 148 человек.

В течение суток работали:

  • 957 мобильных бригад;
  • 2 732 пункта прививки;
  • 329 центров вакцинации.

Кроме того, в Украине с начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека. Из них получили одну дозу — 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 8 099 146 прививок.

Стоит отметить, что перед тем, как вступить в должность главы Минздрава Виктор Ляшко обещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев — для этого нужно сделать 10 миллионов прививок. Напомним, что до конца календарного лета остается 10 дней, а значит чтобы выполнить обещание Ляшко, темпы вакцинации должны возрасти вдвое относительно средних показателей за день в последнее время.

Напомним, что накануне нового учебного года Минздрав выдвинул новое требование для учебных заведений — для работы необходимо 80% вакцинированного от Covid-19 персонала.

Как известно, в последний месяц лета в Украине растет заболеваемость коронавирусом. Так, на 21 августа в стране выявили еще 1 732 случая болезни.

Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Здоровье
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
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