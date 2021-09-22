Мільйон за 100% вакцинацію: мер Івано-Франківська вигадав новий стимул для вчителів

Гроші підуть на розвиток освітнього закладу

У Івано-Франківську першому закладу освіти, який вакцинує своїх співробітників на 100%, пообіцяли премію у 1 мільйон гривень. Гроші повинні будуть витратити на розвиток закладу.

Відповідну обіцянку озвучив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради у мерії.

Мер заявив, що перший заклад, який досягне 100% вакцинації працівників, отримає 1 мільйон гривень на розвиток інфраструктури.

Пізніше у Івано-Франківській міській раді слова Руслана Марцінківа про премію підтвердили та зазначили, що гроші виділять на розвиток першого закладу зі 100% вакцинацією працівників.

Варто зазначити, що до цього мер Івано-Франківська пообіцяв виплатити 100 тисяч гривень тій жінці, яка першою завагітніє після вакцинації. Таким чином він хоче спростувати розповсюджуваний міф про те, що вакцинація від Covid-19 призводить до безпліддя у жінок.

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