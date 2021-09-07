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В Івано-Франківську жінка, яка завагітніє після вакцинації отримає премію

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Вакцинація в Україні Новина оновлена 07 вересня 2021, 14:09
Вакцинація в Україні

У перинатальному центрі поки не знають, як будуть виконувати вказівку мера.

Під час розпалу вакцинальної кампанії в Україні в Івано-Франківську обіцяють виплатити премію першій жінці, яка завагітніє після щеплення.

Про це на нараді заявив мер міста Руслан Марцінків, передає видання Zaxid.net.

Таким чином він хоче спростувати розповсюджуваний міф про те, що вакцинація від Covid-19 призводить до безпліддя у жінок.

Під час наради у міського голови була присутня і керівник міського перинатального центру Марія Бойко, яка висловила готовність виконати доручення мера.

"Не знаю, як ми це будемо відстежувати, але будемо робити", — додала Марія Бойко.

Згодом Марцінків підтвердив свій намір в Facebook.

"Дам премію 100 тис. Тому, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації. Тому що все це — це ті міфи, які поширюються в мережах про страхи вакцинації. Про нібито побічні ефекти і наслідки від щеплення. Тому будемо спостерігати.", — написав мер Івано-Франківська.

Слід зазначити, що це не перше нововведення Марцінківа, так недавно він пообіцяв звільнити невакцинованих працівників міськради.

Слід зазначити, що вакцинація не дає стовідсоткового захисту від коронавируса, але в разі зараження, допоможе легше перенести хворобу.

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