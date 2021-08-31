"Вакцинация - дело каждого": почему антипрививочники должны сами нести ответственность за свое здоровье

Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса и создают нагрузку на стационары

Не вакцинированные граждане могут реализовать свое право и не делать прививок при условии, что весь объем ответственности за свое решение они будет нести самостоятельно. Например, смогут принять факт нехватки мест в больнице, или принять как данное тяжелое течение коронавируса.

Такое мнение выразил врач Иван Черненко.

"Это дело каждого, хочешь вакцинируйся, хочешь нет".

Ну и много текста про промывку мозгов и несвободу. Я понимаю, что в большинстве своем мы инфантильное общество, которому бы перетертое яблочное пюре кушать да спать три раза в день, периодически громко крича, чтобы мама сменила памперс. Иногда мамой оказывается врач и санитарка в СИЗе.

Свободы и права человека заканчиваются там, где начинаются свободы и права другого человека.

1. Не вакцинированные являются более активными переносчиками вируса.

2. Создадут нагрузку на стационары, так как основная масса заболевших это невакцинированные.

3. Нагрузка на стационары приводит к тому, что общество в целом лишается возможности получить адекватную медпомощь. Ведь за последний год умерло много не только ковидных пациентов, но и пациентов с другими патологиями, которые из-за перегруза системы не смогли получить адекватную помощь. Ведь мы не можем направить весь ресурс только на одних, или только на других. А равномерное распределение спасает больше, но и увеличивает потери в каждой из групп.

4. Колоссальные экономические потери. Вакцина стоит дешевле, чем лечение тяжелого случая ковида.

Поэтому вакцинация это вопрос общественного блага и социальной ответственности. Это вопрос уважения к медикам, себе, своим близким и друзьям.

И в целом я не против, чтобы не вакцинированные реализовывали свое право оставаться таковыми, но тогда несите и объем ответственности за свое решение. Например, принять как данное, что вам или вашим близким может не хватать мест в больнице, кислорода, персонала и т.д. . Принять тот факт, что протекать ковид у вас может тяжелее, а возможно катастрофично тяжело.

Сделали выбор — несите полноту ответственности за него, а не инфантильно думайте, что вас пронесет или вас спасут.

Свобода выбора подразумевает ответственность. Будьте ответственны, принимайте последствия своего выбора, тогда никаких претензий.

А пока что это больше восклицания застрявших в детстве людей, которые так и не научились отвечать за свои поступки, в надежде, что фраза "доктор спасите" их спасет.

З.Ы. я очень толерантный человек, но не тогда, когда глупость человеческая вредит не только обладателю глупости, но и окружающим.

Знаете, фраза "это дело каждого" сравнима фразе " мы вас туда не посылали".

Вырастите наконец-то, быть взрослым не больно, иногда даже полезно", — написал Черненко.

Ранее "Телеграф" пообщался с врачом-инфекционистом и выяснил, что вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть.