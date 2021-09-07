Укр

В Ивано-Франковске женщина, которая забеременеет после вакцинации получит премию

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Вакцинация в Украине Новость обновлена 07 сентября 2021, 14:09
Вакцинация в Украине

В перинатальном центре пока не знают, как будут выполнять указание мэра.

Во время разгара вакцинальной кампании в Украине в Ивано-Франковске обещают выплатить премию первой женщине, которая забеременеет после прививки.

Об этом на совещании заявил мэр города Руслан Марцинкив, передает издание Zaxid.net.

Таким образом он хочет опровергнуть распространяемый миф о том, что вакцинация от Covid-19 приводит к бесплодию у женщин.

Во время совещания у мэра присутствовала и руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, которая выразила готовность выполнить поручение мэра.

"Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать", — добавила Мария Бойко.

Впоследствии Марцинкив подтвердил свое намерение в Facebook.

"Дам премию 100 тыс. тому, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Потому что все это — это те мифы, которые распространяются в сетях о страхах вакцинации. О якобы побочные эффекты и последствия от прививки. Поэтому будем наблюдать.", — написал мэр Ивано-Франковска.

Следует отметить, что это не первое нововведение Марцинкива, так недавно он пообещал уволить невакцинированных работников горсовета.

Следует отметить, что вакцинация не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но в случае заражения, поможет легче перенести болезнь.

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