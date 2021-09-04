Говорить, что вакцинированные являются полностью безопасными и не могут заражать других пока нельзя

В больницы попадают и вакцинированные пациенты. К тому же не имеет значения, какой именно вакциной прививались.

Количество больных COVID-19 в Украине постоянно растет. Вакцинация не дает стопроцентной защиты от коронавируса. На максимальную безопасность от инфицирования могут рассчитывать только переболевшие.

Об этом в Facebook написал врач-инфекционист Евгений Дубровский.

Осень. Время подводить некоторые итоги

Быстро пролетело лето, а с ним и надежда, что все наконец закончится. Оказывается, еще нет. Холодный осенний ветерок навевает невеселые мысли, ведь в дополнение к нерешенным медицинским вопросам еще нам не хватало такого количества циничных манипуляций и злоупотреблений. Целый ряд важных положительных сдвигов, по-прежнему остается без внимания.

Летняя атмосфера для инфекционного стационара было не менее жаркой, чем температура окружающей среды. Каждая лихорадка, каждое подозрение на пневмонию тщательно проверялись на ковид. Это создало серьезные перегрузки приемных инфекционных отделений, но результаты к середине августа были достаточно утешительными. Процент действительно подтвержденных случаев, которые нуждались в госпитализации, в течение всего лета был довольно низким.

Со второй половины августа количество поступающих больных выросло минимум вдвое, а то и втрое.