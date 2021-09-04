Укр

Говорить, что вакцинированные являются полностью безопасными и не могут заражать других пока нельзя

Автор
Е. Дубровский
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Коронавирусом в Украине с начала пандемии заболели 2 296 155 человек. Новость обновлена 04 сентября 2021, 16:04
Коронавирусом в Украине с начала пандемии заболели 2 296 155 человек.

В больницы попадают и вакцинированные пациенты. К тому же не имеет значения, какой именно вакциной прививались.

Количество больных COVID-19 в Украине постоянно растет. Вакцинация не дает стопроцентной защиты от коронавируса. На максимальную безопасность от инфицирования могут рассчитывать только переболевшие.

Об этом в Facebook написал врач-инфекционист Евгений Дубровский.

Осень. Время подводить некоторые итоги

Быстро пролетело лето, а с ним и надежда, что все наконец закончится. Оказывается, еще нет. Холодный осенний ветерок навевает невеселые мысли, ведь в дополнение к нерешенным медицинским вопросам еще нам не хватало такого количества циничных манипуляций и злоупотреблений. Целый ряд важных положительных сдвигов, по-прежнему остается без внимания.

Летняя атмосфера для инфекционного стационара было не менее жаркой, чем температура окружающей среды. Каждая лихорадка, каждое подозрение на пневмонию тщательно проверялись на ковид. Это создало серьезные перегрузки приемных инфекционных отделений, но результаты к середине августа были достаточно утешительными. Процент действительно подтвержденных случаев, которые нуждались в госпитализации, в течение всего лета был довольно низким.

Со второй половины августа количество поступающих больных выросло минимум вдвое, а то и втрое.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Политика
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Категория
От автобуса остался сгоревший остов.
Автобус на пути из Польши попал в ДТП под Житомиром и загорелся, есть погибший и пострадавшие (фото)
Дата публикации
Категория
Вслед за маслом дорожают и куриные яйца
Яйца и подсолнечное масло сильно подорожали: кто виноват и что будет дальше
Дата публикации
Категория
Дарина Митченко
Поборовшая рак модель Дарина Митченко: "Беременность делает меня женственной и открытой миру"
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности