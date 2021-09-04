Заболеваемость высокая, но подскочило число выздоровевших: сводка по COVID-19 в Украине на 4 сентября
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Больше всего заболевших в столице, Харькове и Одессе
На утро субботы, 4 сентября, суточное число заболевших коронавирусом несколько снизилось, но все равно остается на высоком уровне.
Об этом свидетельствует ежедневная сводка от Минздрава, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что с первого же дня осени заболеваемость стабильно превышает отметку в 2 тысячи новых случаев за день, а накануне побили летний рекорд по числу заболевших.
За пятницу, 3 сентября, зарегистрировали:
- 2 614 новых случаев COVID-19 (вчера было 2 693);
- 1 447 выздоровевших (с 7 июля это число не превышало отметку в 1,3 тысячи);
- 44 смерти;
- 824 госпитализации.
В числе заболевших 196 детей и 46 медработников, при этом, больше всего новых случаев выпало на Киев, Харьковщину и Одесчину.
Как сообщал "Телеграф", накануне стало известно, что две области Украины находятся на грани выхода из "зеленой" зоны карантина.
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