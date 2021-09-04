Заболеваемость высокая, но подскочило число выздоровевших: сводка по COVID-19 в Украине на 4 сентября

Больше всего заболевших в столице, Харькове и Одессе

На утро субботы, 4 сентября, суточное число заболевших коронавирусом несколько снизилось, но все равно остается на высоком уровне.

Об этом свидетельствует ежедневная сводка от Минздрава, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что с первого же дня осени заболеваемость стабильно превышает отметку в 2 тысячи новых случаев за день, а накануне побили летний рекорд по числу заболевших.

За пятницу, 3 сентября, зарегистрировали:

2 614 новых случаев COVID-19 (вчера было 2 693);

1 447 выздоровевших (с 7 июля это число не превышало отметку в 1,3 тысячи);

44 смерти;

824 госпитализации.

В числе заболевших 196 детей и 46 медработников, при этом, больше всего новых случаев выпало на Киев, Харьковщину и Одесчину.

Как сообщал "Телеграф", накануне стало известно, что две области Украины находятся на грани выхода из "зеленой" зоны карантина.