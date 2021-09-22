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Навчання.net: де в Україні школи, училища та виші продовжать заняття, а де закриються через невакцинованих співробітників

Автор
Ірина Левченко
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Навчальні аудиторії спорожніють Новина оновлена 22 вересня 2021, 22:15
Навчальні аудиторії спорожніють

Кабмін вніс зміни до своєї ж постанови про 80% вакцинованих співробітників для дошкільнят та учнів початкових класів

Середа, 22 вересня, стане останнім днем офлайн-навчання для багатьох українських навчальних закладів усіх рівнів — так жорстко вирішили питання забезпечення безпеки громадян уряд і Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як же йдуть справи в регіонах України, де будуть масово закриватися дитсадки-школи-кружки і вищі навчальні заклади, а де працівники освітньої сфери вже відвідали пункти вакцинації і отримають можливість працювати?

Запорізька область. За словами голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха, вакцинація педагогів у Запорізькому регіоні значно прискорюється: до 21 вересня було щеплено 25984 працівника сфери освіти, з них 17626 осіб повністю закінчили вакцинацію. При цьому, вакциновано 56% працівників дошкільної освіти, 58% — закладів середньої освіти, 59% — вищої, 52% — позашкільної освіти та професійної — 50%.

Однак, з 10 університетів готові працювати тільки 2, один заклад профосвіти з 27-ми і лише 9 позашкільних закладів. Найкраще підготувалися співробітники інтернатів — там рівень вакцинації працівників більше 90%. Але ж і дітвору з інтернатів не розпустити по домівках. При цьому, ситуація відрізняється по кожному району: в Бердянському районі готові до роботи 8% освітніх установ, в Василівському — 28%, а в Мелітопольському — 56%. За підсумком, менше третини освітніх установ досягли рівня 80% вакцинації.

Рівненська область. "Зараз на Рівненщині в 25-30% навчальних закладів провакциновано більше 80% працівників і щодня збільшується кількість вакцинованих педагогів" — заявив перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Подолін.

Так, в Клеванській громаді з 9 шкіл до позначки в 80% наближаються 4 установи, ще в 5-ти провакциновано половину працівників. З 9 навчальних закладів Городоцької територіальної громади лише в 4 школах провакциновано 50% вчителів, в 5-ти цей показник становить менше 29%. У Білокриницькій громаді щеплення отримали понад 80% працівників в 2 закладах, 3 школи наближаються до такого ж показника. Ще в 3 школах щеплена половина працівників і тільки в 1-й школі — всього 29%. З 6 установ Корниньської громади в 3-х школах щеплення отримали понад 80% працівників, в інших ледь дотягли до 50%.

Львівська область. "Педагоги повинні бути першими, хто популяризує вакцинацію", — переконує працівників освітньої сфери заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко. Однак більшість шкіл області не виконали вимог постанови Кабміну №1236 про необхідність вакцинації 80% персоналу для продовження офлайн-навчання при впровадженні "жовтої" зони епіднебезпеки і тому вже з четверга більше 85% навчальних закладів області припиняють роботу. Втім, в містах Моршин і Трускавець у всіх школах вакциновані понад 80% працівників. Всього ж повний курс вакцинації пройшли 37% педагогів Львівщини, 44% отримали першу дозу вакцини.

Київська область. На Київщині з четверга можуть бути закриті понад 600 навчальних закладів. В області функціонує 1255 навчальних закладів, в них працює сумарно 52432 чоловік. На роботу з 23 вересня можуть розраховувати тільки 653 заклади: майже кожен другий дитячий сад і половина позашкільних навчальних закладів, 57% шкіл та 86% закладів професійно-технічної освіти.

Вакциновані колективи продовжать працювати
Вакциновані колективи продовжать працювати

Одеська область. За даними, опублікованими на сайті Одеської облдержадміністрації, на сьогодні в області понад 80% вакцинованих працівників мають лише 403 установи освіти області, з них в Одесі — 78 шкіл, 85 дитячих садків та 9 закладів позашкільної освіти. Станом на 20 вересня в Одесі було вакциновано майже 70% працівників навчальних закладів.

Чернігівська область. Незважаючи на проведену в останні тижні управліннями освіти і охорони здоров’я спільну роботу, тільки 64% педагогів області щеплені хоча б однієї дозою. Керівництво області зазначає, що "необхідний рівень вакцинації працівників досягнутий не в усіх навчальних закладах". Як результат, з 23 вересня 164 школи області припинять працювати.

Черкаська область. "Зараз на Черкащині вакциновано більше 80% працівників в 685 навчальних закладах. Це — 76,4% від усіх працівників освіти області. Дякую кожному педагогу за свідомий вибір захистити себе і учнів", — прокоментував ситуацію голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. В області працюють 100 пунктів щеплень, 25 мобільних бригад і 32 центри вакцинації. З початку кампанії в області провели 413394 щеплення. Першу дозу отримали 224794 людини, завершили вакцинацію 188600 чоловік.

Сумська область. "Сумщина увійшла до трійки лідерів в Україні за кількістю прищеплених педагогів — за станом на 21 вересня 61% працівників сфери освіти області вакциновано хоча б однієї дозою вакцини", — розповів заступник директора обласного департаменту освіти Юрій Харламов.

В цілому у всіх освітніх установах області вакцинували 22292 працівника. У Сумській області працюють 239 закладів дошкільної освіти, 73 — позашкільної, 378 — загальної середньої, 27 — професійно-технічної, 23 заклади — предвищої і 4 — вищої освіти. Які навчальні заклади області будуть працювати в "жовтій" зоні, а які перейдуть на дистанційну форму навчання — в області ще визначають. За інформацією Сумського обласного департаменту освіти, на ранок 21 вересня не були вакциновані на 80% працівники в 43-х закладах загальної середньої освіти.

Вінницька область. Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов в ефірі телеканалу "Україна" повідомив, що на сьогоднішній день в області 40% педагогів щеплено однієї дозою і 32% вакцинувалися двома дозами проти коронавирусу.

Школи чекають на педагогів і учнів
Школи чекають на педагогів і учнів

Житомирська область. У Житомирській області з 1283 навчальних закладів 493 не мають права працювати в обмеженнях "жовтої" зони, оскільки в них менше 80% вакцинованих працівників.

  • Як повідомила на брифінгу 22 вересня перша заступница голови ОДА Наталія Остапченко, з 1283 навчальних закладів, що знаходяться на території області, 493 установи не мають права працювати за "жовтих" карантинних обмежень, тобто, повинні бути закриті. З 580 закладів загальної середньої освіти 218 не працюватимуть. У Новоград-Волинському районі таких закладів буде закрито 29, в Коростенському — 66, в Бердичівському — 17, в Житомирському — 106.
  • На Житомирщині 651 дитячий садок, в 265-ти вакцинованих працівників менше 80%, тому вони будуть закриті.
  • На 21 вересня серед навчальних закладів Житомирської області, які підпорядковані Міністерству освіти і науки України, поріг в 80% вакцинованих проти COVID-19 однієї дозою вже досягли кілька інститутів і коледжів. А безперечним лідером стала Житомирська філія Університету державної фіскальної служби України, де вакциновані 100% співробітників.
Житомирські студенти лекцій не пропустять
Житомирські студенти лекцій не пропустять

Тернопільська область. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш визнає, що частина шкіл в області не досягла необхідного показника 80% вакцинації колективу. З 1217 навчальних закладів від дошкільних до вищих навчальних закладів право здійснювати свою діяльність отримають трохи більше половини — 682. Всього в області 37791 працівник освіти, 28665 з них вакциновані, як мінімум, однієї дозою, що становить 75,8%. Разом з тим, у частині закладів зберігається можливість продовжити заняття офлайн, так як на початку нинішнього тижня у них вже відсоток вакцинації наближався до 80-ти.

Херсонська область. Як повідомила заступник начальника управління освіти і науки Херсонської ОДА Олена Міхєєва, на даний момент вакциновані 37279 педагогів області: "З 475 дошкільних навчальних закладів 159 продовжать роботу. З 425 загальноосвітніх установ і філій — працюватимуть 227. Це стосується і 60% установ професійно-технічної освіти. На жаль, в жодному вищому навчальному закладі не вакциновано 80% персоналу ".

Харківська область. У Харківській області вакциновано 75% педагогів. За словами голови ХОДА Михайла Черняка, на 22 вересня в регіоні понад 415 закладів дошкільної освіти вже мають 80% охоплення вакцинацією співробітників. З 698 закладів середньої освіти 614 вже також мають 80% вакцинованих колективів, у більшості інших щеплення від коронавирусу зробила тільки половина співробітників.

  • В середу вранці понад 100 закладів дошкільної та середньої освіти не відповідали вимогам "жовтої" зони. При цьому, в Харкові і Ізюмському районі всі школи вакцинували свої колективи, в Красноградському районі повинні встигнути до кінця дня вакцинувати співробітників закладу, що відстає. У Чугуївському та Лозівському районах було по 5 закладів, які не досягли 80% вакцинації співробітників.
  • Всі профтехучилища Харківщини пройшли вакцинацію. У закладах вищої освіти робота з вакцинації триває. Примітно, що саме в медичному університеті скоро буде 100% вакцинованих співробітників.

Волинська область. Як повідомила в коментарі "Суспільному. Волинь" заступник начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна, бар’єр в 80% вакцинованих педагогів подолали в 117 школах області. Всього в області 588 загальноосвітніх навчальних закладів, отже, 471 школа з 23 вересня закриє свої двері і для учнів, і для вчителів. Крім того, в області зможуть працювати ще 155 освітніх установ: це вузи, професійно-технічні училища та дитсадки.

Замість навчання — карантин
Замість навчання — карантин

Дніпропетровська область. Тут з 23 вересня в очному режимі продовжать освітній процес 159 закладів дошкільної освіти (16,5%), 217 середньо-освітніх шкіл (25,8%), 22 заклади позашкільної освіти (14,4%), 16 установ професійної предвищої освіти ( 26,2%), 20 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (37,7%) і 3 вуза (14,3%).

Донецька область. У Донецькій області від COVID-19 вакцинувалися 78% працівників освіти. Найбільша кількість вакцинованих, більше 90%, в Торецькій, Світлодарській, Мар’їнській, Святогірській, Мирненській, Микільській, Очеретинській і Сартанській територіальних громадах.

Івано-Франківська область. На Івано-Франківщині з 1066 співробітників в 123 освітніх закладах зробили щеплення від коронавирусу більше 80% педагогів. За словами голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, в школах, де вакцинувалися менше 80% вчителів, навчальний процес призупинять.

В Івано-Франківській громаді на сьогодні 50 установ загальної середньої освіти, 29 дитячих садків та 7 закладів позашкільної освіти залишаються працювати в звичайному режимі.

Хмельницька область. На Хмельниччині працівники майже 200 навчальних закладів не зробили жодного щеплення від коронавирусу — повідомляє Хмельницький обласний центр профілактики та контролю хвороб МОЗ України.

З майже 1300 навчальних закладів різних рівнів жодного щеплення проти COVID-19 не зробили працівники близько 150 закладів дошкільної освіти, 17 закладів загальної середньої освіти та 7 закладів позашкільної освіти. З 579 шкіл області тільки 149 подолали необхідний 80-відсотковий показник вакцинації. Вони і продовжать працювати після 23 вересня.

Таке бажане "Добро" на роботу
Таке бажане "Добро" на роботу

Луганська область. За словами директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Юрія Стецюка, вакцинація педагогів триває: "Є навчальні заклади, де щеплено 100% персоналу, але є і такі, в яких показник становить 30-50%".

Зараз в Луганській області щеплення отримали вже понад 80% педагогів. За весь період прищеплювальної кампанії в області щеплено 186990 осіб, що становить приблизно 32% від загальної чисельності дорослого населення, що проживає на підконтрольній українській владі території Луганщини.

Миколаївська область. У Миколаївській області при посиленні карантину зможуть працювати трохи більше 70 шкіл. Менше 80% вакцинованого персоналу в 1039 навчальних закладах, в тому числі, в 530 закладах дошкільної освіти, в 448 закладах загальної середньої освіти, в 37 установах професійної та вищої освіти.

Кіровоградська область. За інформацією, наданою "Суспільному. Кропівніцький" начальницею обласного департаменту освіти Ельзою Лещенко, в 140 з 305 шкіл Кіровоградської області вакцинували більше 80% працівників, в інших 165 — менше 80%.

Закарпатська область. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолій Полосков на своїй Facebook-сторінці ще 9 днів тому повідомив про загрозливу ситуацію із захворюваністю коронавірусом в підвідомчій області. І опублікував список територіальних громад із зазначенням відсотковості вакцинації колективів. П’яти громадам, де всі школи забезпечили понад 80% щеплень свого персоналу, висловив подяку. Ще в 21-й тергромаді таких показників не досягли в жодній школі. Можливо, з того часу ситуація змінилася, ось тільки актуальної інформації знайти не вдалося.

Натомість заступник начальника обласного департаменту освіти Володимир Таборанський в Фейсбуці привернув увагу до свого посту таким рядком: "ВАЖЛИВО: дистанційна освіта є і буде, а найменші здобувачі і надалі матимуть змогу вчитися офлайн".

Далі Таборанський пояснив, що він неодноразово підкреслював, що вихованці дитячих садів, учні початкової школи та спеціальних навчальних закладів вимагають безпосереднього контакту з педагогічними працівниками. Тривала "дистанційка" для молоді може призвести до не поновлюваних втрат в навчанні. А тому з його ініціативи і за підтримки уряду сьогодні були внесені відповідні зміни до постанови КМУ:

Раніше "Телеграф" повідомляв про правила і обмеження адаптивного карантину.

Теги:
#ВНЗ #Школи #Карантин #Дитячі садки #Коронавірус #Covid-19
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