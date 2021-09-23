Для оформлення субсидії залишився всього тиждень: як подати документи

Що потрібно зробити щоб встигнути оформити субсидію за тиждень

В кінці місяця закінчується термін подачі заяв на отримання субсидій, після 1 жовтня зробити цього вже не вийде. «Телеграф» нагадує тим, хто хотів би скористатися своїм правом, як це зробити.

До 1 жовтня 2021 року охочі отримати субсидію зобов’язані подати необхідний пакет документів до органів соціального захисту, через уповноважених осіб територіальних громад (в тому числі старостати), в Центри надання адмінпослуг і в електронному вигляді через офіційний сайт Мінсоцполітики України.

Також на сайті відомства можна ознайомитися з обмеженнями на отримання субсидій, які були додані в поточному році.

Субсидія надається на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня і неопалювальний — з 1 травня по 30 вересня. Виходячи з існуючих нормативів кандидату на отримання субсидії буде розрахований її розмір, який з недавніх пір можна дізнатися на сайті Міністерства соціальної політики України.

Оскільки з 1 липня весь документообіг переходить в електронний вигляд, подача документів через електронну форму на сайті відомства представляється найбільш зручною. Також в 2021 році субсидії будуть остаточно переведені в грошову форму.

Відзначимо, що в поточному році грошей на судсідіі не вистачило і нардепи пропонують взяти їх з бюджету на 2022 рік.

Якщо з’ясується, що з якоїсь причини вам не належить субсидія, «Телеграф» підготував способи як краще заощадити на оплаті енергоносії й.

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