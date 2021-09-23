Рус

Як дізнатися, чи призначили субсидію: покрокова інструкція

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Подати на субсидію можна онлайн і в паперовому вигляді.
Подати на субсидію можна онлайн і в паперовому вигляді.

Субсидія нараховується окремо на опалювальний і не опалювальний сезон.

Багато українців переживають опалювальний сезон з меншими втратами в фінансах завдяки субсидіям. Ще недавно на них не могли знайти фінансування — вирішили взяти "з майбутнього" бюджету на 2022 рік. Але багатьох громадян хвилює питання — як визначити, чи призначена субсидія?

Відповідь на це дасть спеціальний сайт subsidii.ioc.gov.ua Міністерства соціальної політики.

Він відображає дані держреєстру одержувачів житлових субсидій. Заходячи на нього, користувач бачить графу, де необхідно вибрати свою область, місто та адресу з вулицею і номером будинку.

Так виглядає сайт для перевірки субсидій
Так виглядає сайт для перевірки субсидій

За запитом доступні дані не тільки про те чи призначена субсидія, але й щодо щомісячної оплати за неї, терміну призначення і нарахування субсидії, а також можна дізнатися який саме орган соцзахисту веде особисту справу заявника.

Відзначимо, що оновлення інформації відбувається щомісяця — в перших числах поточного календарного місяця за попередній.

Раніше "Телеграф" писав, що кількість одержувачів субсидій зросла приблизно на третину, а заплановане фінансування не встигає за зростанням потреб населення.

Теги:
#Субсидія #Міністерство соціальної політики #Оформлення субсидії
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Здоров'я
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи