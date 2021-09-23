Як дізнатися, чи призначили субсидію: покрокова інструкція

Субсидія нараховується окремо на опалювальний і не опалювальний сезон.

Багато українців переживають опалювальний сезон з меншими втратами в фінансах завдяки субсидіям. Ще недавно на них не могли знайти фінансування — вирішили взяти "з майбутнього" бюджету на 2022 рік. Але багатьох громадян хвилює питання — як визначити, чи призначена субсидія?

Відповідь на це дасть спеціальний сайт subsidii.ioc.gov.ua Міністерства соціальної політики.

Він відображає дані держреєстру одержувачів житлових субсидій. Заходячи на нього, користувач бачить графу, де необхідно вибрати свою область, місто та адресу з вулицею і номером будинку.

Так виглядає сайт для перевірки субсидій

За запитом доступні дані не тільки про те чи призначена субсидія, але й щодо щомісячної оплати за неї, терміну призначення і нарахування субсидії, а також можна дізнатися який саме орган соцзахисту веде особисту справу заявника.

Відзначимо, що оновлення інформації відбувається щомісяця — в перших числах поточного календарного місяця за попередній.

Раніше "Телеграф" писав, що кількість одержувачів субсидій зросла приблизно на третину, а заплановане фінансування не встигає за зростанням потреб населення.