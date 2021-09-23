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Как узнать, назначили ли субсидию: пошаговая инструкция

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Подать на субсидию можно онлайн и в бумажном виде. Новость обновлена 23 сентября 2021, 09:35
Подать на субсидию можно онлайн и в бумажном виде.

Субсидия насчитывается отдельно на отопительный и не отопительный сезон.

Многие украинцы переживают отопительный сезон с меньшими потерями в финансах благодаря субсидиям. Еще недавно на них не могли найти финансирование — решили взять "из будущего" бюджета на 2022 год. Но многих граждан волнует вопрос — как определить, назначена ли субсидия?

Ответ на это даст специальный сайт subsidii.ioc.gov.ua Министерства социальной политики.

Он отображает данные госреестра получателей жилищных субсидий. Заходя на него, пользователь видит графу, где необходимо выбрать свою область, город и адрес с улицей и номером дома.

Так выглядит сайт для проверки субсидий
Так выглядит сайт для проверки субсидий

По запросу доступны данные не только о том назначена ли субсидия, но и ежемесячной оплате за нее, сроке назначения и начисления субсидии, а также можно узнать какой именно орган соцзащиты ведет личное дело заявителя.

Отметим, что обновление информации происходит ежемесячно — в первых числах текущего календарного месяца за предыдущий.

Ранее "Телеграф" писал, что количество получателей субсидий выросло примерно на треть, а запланированное финансирование не успевает за ростом потребностей населения.

Теги:
#Субсидия #Министерство социальной политики #Оформление субсидии
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