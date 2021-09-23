Укр

Треть регионов Украины на пороге "оранжевой" зоны: чем она отличается от "желтой"

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Сейчас девять регионов отвечают "оранжевой" зоне Новость обновлена 23 сентября 2021, 13:27
Сейчас девять регионов отвечают "оранжевой" зоне

В случае перехода в "красную" зону, ряд ограничений станет еще шире.

Украина в связи с ростом заболеваемости COVID-19 перешла в "желтую" карантинную зону, однако Киев и еще восемь областей имеют показатели "оранжевой". В случае перехода в эту зону, дополнительные ограничения будут вводить разве что местные власти.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сейчас для "желтой" зоны есть ряд запретов, которые можно обойти благодаря вакцинации. Эти же правила будут действовать и для "оранжевой" зоны, однако местные власти смогут вносить какие-то дополнительные ограничения. Сейчас проведение массовых мероприятий не запрещается, однако они разрешаются с участием не более одного человека на 4 кв. метров. Что касается кинозалов, театров, то заполненность рядов должна составлять не более 50%.

Фитнес-центры, бассейны и спортзалы также могут продолжать свою работу, но не более одного человека на 10 кв. м. Если же говорить об учебных заведениях, ученики могут не переходить на дистанционное обучение, если 80% работников сделали хотя бы одну прививку двухдозной вакцины, то есть имеют "желтый" сертификат.

Все эти ограничения могут быть сняты, если работники учреждений и посетители (кроме несовершеннолетних) имеют "желтые" или "зеленые" сертификаты о вакцинации. Вторые подтверждают получение двух доз двухдозной прививки или одной однодозной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в день перехода в "желтую" зону в Украине зафиксировали рекордное количество больных.

Напоминаем, что вскоре вакцинация для работников учебных заведений, органов исполнительной власти и их структурных подразделений, местных госадминистраций, может стать обязательным.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Оранжевая зона #желтая зона
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