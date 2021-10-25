Субсидії і «червона зона» — як буде нараховуватися допомога від держави

Кабмін України дозволив жителям під час карантину витрачати більше води, газу і світла, але не всім

Ситуація з коронавірусом в Україні різко погіршилася, з 26 жовтня вже 9 областей виявляться в списку «червоної зони» епідеміологічної небезпеки, однак поряд з карантинними обмеженнями, жителі цих регіонів отримають і деякі бонуси.

Споживати можна буде більше

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України, для жителів «червоних зон» передбачена пільга по збільшенню на 50% соціальних нормативів на оплату централізованого водопостачання та водовідведення, електроенергії та природного газу.

Так, для «червоної зони» соціальний норматив наприклад, на водопостачання і водовідведення складе 5,4 кубометра на одну людину в місяць, проти 3,6 кубометра, що діють в інших регіонах, не так постраждалих від коронавірусу.

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Інакше кажучи, жителі регіонів, що найбільш страждають від коронавирусної інфекції та пов’язані з цим карантинними обмеженнями, можуть розраховувати на збільшення розміру субсидії від держави.

Субсидія зросте вдвічі

Згідно з чинною формулою розрахунку субсидії, остання вираховується як різниця між платежами за житлово-комунальні послуги і обов’язковим платежем одержувачів субсидії.

Припустимо, житлово-комунальні платежі за послуги для сім’ї в «жовтій» карантинній зоні становлять 2000 гривень, а обов’язковий платіж — 1000 гривень. Таким чином її субсидія складе 1000 гривень.

Якщо ж така сім’я проживає в «червоній зоні», то за рахунок зростання соцнормативів на споживання вона може витратити на 50% більше води, тепла, газу, світла, тобто платіж за комунальні послуги складе 3000. Однак обов’язковий платіж як і раніше становитиме 1000 гривень, а субсидія виросте до 2000 гривень.

Тепер жителі областей «червоної зони» зможуть витрачати на 1 людину в місяць:

- води для водопостачання і водовідведення — 5,4 кубометра;

- природного газу — від 4,45 до 15,75 кубометрів залежно від умов користування паливом;

- від 275 до 330 кВт/год на місяць сукупно на всю сім’ю в залежності від умов користування.

Вперше положення про зростання соцнормативів на час дії карантину було прийнято Кабміном 25 березня 2020 року для всього населення України, а 11 серпня уряд обмежив цю пільгу лише жителями «червоних зон».

Поряд зі зростанням соціальних нормативів для жителів «червоних зон» пільги на оплату електроенергії за зниженими тарифами позбулися майже 600 тисяч українських сімей.