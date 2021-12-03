У київській хрущовці чи на екзотичному пляжі закордоном: де дешевше перезимувати українцю

Комунальні послуги в Україні коштують стільки, що за ці гроші можна винаймати житло в тепліших країнах.

Остання хвиля зростання тарифів на тепло, що прокотилася восени містами України, не оминула навіть столицю і перед багатьма поставила питання «ціни зими», тобто оплати комунальних послуг. І хоча, як запевняє місцева влада, різницю в тарифах сплатить держава, тенденція подорожчання послуг ЖКГ є.

«Телеграф» трохи пофантазував та склав невеликий список південних країн, перезимувати в яких виявилося б якщо не дешевше, ніж жити у своїй квартирі, то хоча б коштувало приблизно стільки ж чи трохи дорожче. Останнє б з лишком компенсувалося теплішим і приємнішим кліматом.

Як ми рахували

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, утримання 2-кімнатної квартири в Україні в опалювальний сезон площею близько 50 квадратних метрів коштуватиме 3-4 тисячі гривень. Якщо йдеться про 3-кімнатну або в «двушці» можуть проживати 4-5 осіб, вона може обходитися і в 5-6 тисяч.

Для зручності розрахунків ми порахували витрати на утримання житла в Україні наступного опалювального сезону в міжнародній валюті — доларі, що з урахуванням тарифів та курсу дає суму близько 150-200 доларів США. У яких країнах із теплим кліматом можна розраховувати зняти житло на ці гроші?

Для підрахунків ми скористалися даними порталу Numbeo, який публікує дані про порівняння вартості життя в різних країнах.

Рейтинг не претендує на якусь об’ємність та не враховує маси факторів, на кшталт карантинних обмежень для переїзду в іншу країну, а також цін на товари та послуги у вибраних країнах. Також ми не враховуємо сплати комунальних послуг у вибраних країнах чи ситуації, за якої мешканець Києва сам має винаймати житло у столиці та крім комуналки платить ще й оренду. Усе це, зрозуміло, впливає на остаточну "ціну питання".

Куба

Хоча острів Свободи останніми роками твердо йде шляхом ринкової економіки та капіталізації, він, як і раніше, тішить своїми відносно демократичними цінами.

Наприклад, оренда 1-кімнатної квартири на околиці Гавани коштуватиме в середньому приблизно 230 доларів на місяць.

У центрі міста це коштуватиме приблизно 410 доларів.

Таїланд

Екзотичний Таїланд – не тільки популярне місце для туризму, але й досить непоганий варіант для зимівлі – вистачить 225 доларів або 7300 місцевих бат, щоб винайняти 1-кімнатну квартиру на околиці.

За аналогічне житло у центрі великого міста доведеться розщедритися на 378 доларів.

Індонезія

Країна, в якій знаходиться казковий острів Балі, також може виявитися непоганим варіантом, адже оренда 1-кімнатної квартири на околиці міста коштуватиме 2 млн 418 тисяч місцевих рупій або 172 долари США.

Аналогічне житло в центрі коштуватиме майже 4 млн. рупій або 285 доларів США.

Щоправда, на Балі знайти щось за подібні гроші ви, напевно, не зможете.

Шрі Ланка

Острів Шрі-Ланка також підходить для того, щоб перезимувати на ньому завдяки своїм невисоким цінам. Наприклад, 1-кімнатна квартира не в центрі столиці Коломбо обійдеться за даними Numbeo, приблизно 23 000 місцевих рупій або 115 доларів.

Аналогічна квартира в центрі коштуватиме приблизно 263 долари США.

Мадагаскар

Безперечно, найдешевший варіант для життя «в теплих краях» — острів Мадагаскар.

За даними Numbeo, вартість оренда 1-кімнатної квартири в центрі столиці острова міста Антананаріву становить приблизно 924 тисячі малагасійських аріарі, що еквівалентно приблизно 230 доларам на місяць.

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Якщо ви готові задовольнятися житлом не в центрі, а десь на околиці міста, вистачить і 83 долари або 330 тисяч аріарі.

Тим часом українцям варто бути готовими до сплати податку на нерухомість – до 90 гривень за «зайвий» квадратний метр.