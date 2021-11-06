Податок на нерухомість в Україні – скільки і кому треба платити

По 90 гривень за квадрат — скільки доведеться платити за велику квартиру наступного року

Поки широко розрекламована перша в Україні податкова амністія зазнає краху – за місяць бюджет поповнився на «цілих» 1,6 млн грн, в арсеналі ДФС є й інші податки, які стосуються багатьох українців.

Один із цих зборів – податок на нерухомість, який українці сплачують із 2013 року.

Хто має платити

Відповідно до статті 266 Податкового Кодексу України платниками податку на нерухомість в Україні є українські та іноземні громадяни, яким належить нерухомість:

- площею понад 60 квадратних метрів – для квартир;

- 120 квадратних метрів – для приватних будинків;

- 180 квадратних метрів – у разі володіння і квартирою, і будинком.

Не є платниками цього податку багатодітні сім’ї, діти-сироти та діти-інваліди, учасники ООС та їхні сім’ї, мешканці гуртожитків, власники нерухомості, що використовується у промисловості та агровиробництві.

Скільки доведеться платити

Податковий кодекс наділяє правом встановлювати ставки податку на нерухомість місцеві органи влади, але обмежує ставку 1,5% мінімальної заробітної плати на 1 січня року, за який виплачується податок, за кожен «зайвий» квадратний метр нерухомості.

Як сплачувати податок на нерухомість за 2021 рік

Таким чином, максимум, який доведеться віддати у вигляді податку за 1 «квадрат» за 2021 рік, стануть 90 гривень: 6000 гривень мінімальної зарплати на 1 січня 2021 року, помножені на 1,5%.

Наприклад, у Києві ставка становить 1% або 60 гривень за «квадрат», тобто за квартиру 80 квадратних метрів у столиці доведеться сплатити податок за 2021 рік – 1200 гривень за «зайві» 20 метрів.

Якщо ж площа квартири перевищує 300 квадратних метрів на додаток до податку за "зайві" квадрати доведеться доплатити 25 тисяч гривень.

Коли платити

Строки для платежу податку становлять не пізніше 60 днів після отримання повідомлення з податкової про необхідність його сплати.

При цьому за порушення строків передбачено штраф: 10% від суми податку за запізнення на строк до 30 днів та 20% за запізнення на строк понад 30 днів.

Державна фіскальна служба України продовжує розробляти нові способи, як змусити українців платити податки.