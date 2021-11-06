Налог на недвижимость в Украине – сколько и кому надо платить

По 90 гривен за квадрат — сколько придется платить за большую квартиру в будущем году

Пока широко разрекламированная первая в Украине налоговая амнистия терпит крах – за месяц бюджет пополнился на «целых» 1,6 млн грн, в арсенале ГФС есть и другие налоги, которые касаются очень многих украинцев.

Один из этих сборов – налог на недвижимость, который украинцы платят с 2013 года.

Кто должен платить

Согласно статье 266 Налогового Кодекса Украины плательщиками налога на недвижимость в Украине являются украинские и иностранные граждане, которым принадлежит недвижимость:

- площадью свыше 60 квадратных метров – для квартир;

- 120 квадратных метров – для частных домов;

- 180 квадратных метров – в случае владения и квартирой, и домом.

Не являются плательщиками данного налога многодетные семьи, дети-сироты и дети-инвалиды, участники ООС и их семьи, жители общежитий, владельцы недвижимости, используемой в промышленности и агропроизводстве.

Сколько придется платить

Налоговый кодекс наделяет правом устанавливать ставки налога на недвижимость местные органы власти, но ограничивает ставку 1,5% минимальной заработной платы на 1 января года за который выплачивается налог, за каждый «лишний» квадратный метр недвижимости.

Как платить налог на недвижимость за 2021 год

Таким образом максимум, который придется отдать в виде налога за 1 «квадрат» за 2021 год станут 90 гривен: 6000 гривен минимальной зарплаты на 1 января 2021 года, умноженные на 1,5%.

К примеру, в Киеве ставка составляет 1% или 60 гривен за «квадрат», то есть за квартиру в 80 квадратных метров в столице придется заплатить налог за 2021 год – 1200 гривен за «лишние» 20 метров.

Если же площадь квартиры превышает 300 квадратных метров в дополнении к налогу за "лишние" квадраты придется доплатить 25 тысяч гривен.

Когда платить

Сроки для платежа налога составляют — не позднее 60 дней после получения уведомления из налоговой о необходимости его уплаты.

При этом за нарушение сроков предусмотрен штраф: 10% от суммы налога за опоздание на срок до 30 дней и 20% за опоздание на срок более 30 дней.

Государственная фискальная служба Украины продолжает разрабатывать новые способы как заставить украинцев платить налоги.