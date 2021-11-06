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Налог на недвижимость в Украине – сколько и кому надо платить

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Сколько надо платить за право жить в большой квартире или доме? Новость обновлена 06 ноября 2021, 13:50
Сколько надо платить за право жить в большой квартире или доме?

По 90 гривен за квадрат — сколько придется платить за большую квартиру в будущем году

Пока широко разрекламированная первая в Украине налоговая амнистия терпит крах – за месяц бюджет пополнился на «целых» 1,6 млн грн, в арсенале ГФС есть и другие налоги, которые касаются очень многих украинцев.

Один из этих сборов – налог на недвижимость, который украинцы платят с 2013 года.

Кто должен платить

Согласно статье 266 Налогового Кодекса Украины плательщиками налога на недвижимость в Украине являются украинские и иностранные граждане, которым принадлежит недвижимость:

- площадью свыше 60 квадратных метров – для квартир;

- 120 квадратных метров – для частных домов;

- 180 квадратных метров – в случае владения и квартирой, и домом.

Не являются плательщиками данного налога многодетные семьи, дети-сироты и дети-инвалиды, участники ООС и их семьи, жители общежитий, владельцы недвижимости, используемой в промышленности и агропроизводстве.

Сколько придется платить

Налоговый кодекс наделяет правом устанавливать ставки налога на недвижимость местные органы власти, но ограничивает ставку 1,5% минимальной заработной платы на 1 января года за который выплачивается налог, за каждый «лишний» квадратный метр недвижимости.

Как платить налог на недвижимость за 2021 год
Как платить налог на недвижимость за 2021 год

Таким образом максимум, который придется отдать в виде налога за 1 «квадрат» за 2021 год станут 90 гривен: 6000 гривен минимальной зарплаты на 1 января 2021 года, умноженные на 1,5%.

К примеру, в Киеве ставка составляет 1% или 60 гривен за «квадрат», то есть за квартиру в 80 квадратных метров в столице придется заплатить налог за 2021 год – 1200 гривен за «лишние» 20 метров.

Если же площадь квартиры превышает 300 квадратных метров в дополнении к налогу за "лишние" квадраты придется доплатить 25 тысяч гривен.

Когда платить

Сроки для платежа налога составляют — не позднее 60 дней после получения уведомления из налоговой о необходимости его уплаты.

При этом за нарушение сроков предусмотрен штраф: 10% от суммы налога за опоздание на срок до 30 дней и 20% за опоздание на срок более 30 дней.

Государственная фискальная служба Украины продолжает разрабатывать новые способы как заставить украинцев платить налоги.

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#Недвижимость #Налоги #ГФС #Рост налогов
Сколько надо платить за право жить в большой квартире или доме?
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