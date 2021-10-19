Ринок завмер в очікуванні локдауну: чи вдарить карантин по цінам на нерухомість

Ринку нерухомості в Україні прогнозують стабільність до квітня, але є нюанс

В умовах можливого майбутнього локдауну і зростання цін на комунальні послуги, ринок купівлі-продажу й оренди житла в Україні стабілізувався — спостерігаються падіння попиту і цін.

Аналогічна картина, за даними Асоціації рієлторів України, спостерігається і в сегментах приватних будинків, земельних ділянок під котеджне будівництво, а також комерційної нерухомості.

Гравці ринку чекають на локдаун

За словами президента Асоціації рієлторів України Юрія Піти, з липня по вересень найбільш популярні у покупців будинки — площею до 150 квадратних метрів на відстані до 20 км від міста, подорожчали в середньому до 5%. Менш популярні об’єкти зросли в ціні й того менше — до 3%.

Юрій Піта

Як підкреслив експерт, в сегменті приватних будинків попит реалізований приблизно на 90% і тому чекати особливих змін цін до квітня 2022 роки не варто.

В цілому схожа ситуація спостерігається і з землею під приватну забудову. У липні-вересні біля таких міст як Київ, Харків, Одеса, Дніпро і Львів зростання цін на найпопулярніші ділянки площею 8-15 «соток» у 20 км від міста з підведеними комунікаціями та в красивих місцях не перевищив 5%. Але, як і з приватними будинками, подальше подорожчання до квітня малоймовірно.

Ще менше, всього на 2-3%, зросли ціни на комерційну нерухомість — об’єкти площею 70-150 квадратних метрів під продовольчі магазини, аптеки, кафе, салони краси, відділення банків. Таким чином і тут чекати особливого зростання цін не доводиться, на що може вплинути очікуваний бізнесом новий локдаун.

Ситуація в регіонах: Харків дорожчає більше всіх

Що стосується регіонів, то в них ситуація може сильно відрізнятися від середньої по Україні.

Так, у Харкові ціни на приватні будинки з початку року зросли на 10-15%, а найпопулярніших пропозицій на ринку — площею в 80-150 «квадратів» на 5-10 сотках, не вистачає — вони в дефіциті. Попит приблизно на 20% перевищує пропозицію. Найбільш популярними будинками залишаються об’єкти ціною від 30 до 60 тисяч доларів, втім, можна знайти будинок і за 5000 доларів. При цьому особливих змін на ринку до квітня рієлтори Харкова також не чекають.

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У Запоріжжі відзначають, що ринок комерційної нерухомості залишається стабільним, навіть зросла кількість покупок об’єктів ціною до 100-150 тисяч доларів. Хоча раніше найбільш популярною була нерухомість за ціною у 2 рази дешевше.

При цьому з початку року приблизно на 10% зросла вартість приватних будинків. І хоча експерти не виключають падіння цін до кінця року на 3-5%, швидше за все розцінки на приватні будинки в Запоріжжі залишатимуться без змін.

Що стосується земельних ділянок, то їх ціна в Запоріжжі коливається від 200 доларів в передмісті до 5000 доларів в центрі міста за «сотку».

Тим часом в столиці готуються перетворити в житловий комплекс територію Національного авіаційного університету та заводу «Більшовик».