"Телеграф" склав рейтинг з десяти найдорожчих об’єктів нерухомості України за даними сайту OLX

Як писав "Телеграф", до кінця року фахівці прогнозують зростання цін на нерухомість мінімум на 25%, однак є категорія нерухомості, ціна якої не залежить від подібних коливань, а іноді може навіть знижуватися. Останнє, щоправда, не дуже допомагає, адже мова йде про елітну нерухомість, вартість якої обчислюється іноді сотнями мільйонів гривень.

Вивчивши пропозицію у відкритому доступі на сервісі Olx.ua "Телеграф" склав ТОП-10 елітної нерухомості України, за яку продавці сподіваються виручити десятки мільйонів доларів або сотні мільйонів гривень.

Найдорожчі будинки України в цифрах

№10

Де: Київ, Одеса, село Таценки

Скільки: 7 млн дол. США або 188,1 млн грн.

Відкривають рейтинг "Телеграфа" відразу чотири будинки з однаковою ціною, розкидані від півдня — вдома біля фонтану Одеси й далі на північ — в Подільському районі столиці та тому ж селі Таценки в районі Конча-Заспі.

Одеський будинок біля фонтану

№9

Де: Конча-Заспа

Скільки: 7,5 млн дол. США або 201,5 млн грн.

Знову Конча-Заспа, село Таценки, котеджне селище в 12 км від столиці, в якому і розташований 2-поверховий будинок з 7 кімнат на 1150 квадратних метрів. До додаткових зручностей відносяться зимовий сад, басейн, справжній сосновий ліс поруч і, звичайно, елітні сусіди.

Найдорожчий будинок у селі Таценки

№8

Де: Київ, Печерський район

Скільки: 7 млн 999 тис. 999 дол. США

Використання давнього маркетингового трюку з мінімальним зниженням ціни на 1 одиницю (або долар, як у нас) скинуло продавця будинку в Царському селі Печерська з 7 на 8 місце нашого ТОПі. Тим часом даний особняк з чотирма поверхами, 15 кімнатами на 2500 "квадратів", мабуть, ні в чому не поступається дому, що його обійшов, хіба що в магічному поєднанні "це не Конча-Заспа".

Будинок в Печерському районі Києва за 8 млн доларів

№7

Де: Конча-Заспа

Скільки: 8 млн дол. США або 215,016 млн грн.

Знову Конча-Заспа, де покупець за свої гроші зможе придбати не тільки статус майже небожителя, але і скромний двоповерховий будинок з 12 кімнатами на 880 квадратних метрів, з ділянкою в 1 га і всім, що до нього додається.

Один з найдорожчих будинків Конча-Заспи

№6

Де: Одеса

Скільки: 9 млн дол. США або 241,9 млн грн.

Двоповерховий будинок з 6-ма кімнатами та 1380 квадратами з вибором додаткових радощів життя на зразок басейну, винного залу, кінотеатру, тренажерного залу та іншого пропонують в елітному селищі під Одесою — Совіньон.

Будинок в елітному селищі під Одесою

№5

Де: Київ і Козин

Скільки: 12 млн дол. США або 268,7 млн грн.

На цьому місці з однаковою ціною розташувалися відразу три будинки, два з яких знаходяться в Києві — в Печерському та Голосіївському районі, а один все в тому ж селі Козин на території елітного району Конча-Заспа в котеджному містечку "Сьоме Небо".

У Голосіївському районі можна купити 4-поверховий особняк з 14 кімнатами площею 1050 квадратних метрів на 0,2 га землі, до послуг майбутніх мешканців все необхідне як всередині будинку, так і поблизу.

У Печерському районі за адресою вул. Редутна, 37 можна придбати також 5-поверховий особняк з 12 кімнат на 1000 квадратів, побудований після 2015 року. Додатковий шик, на думку продавця, додає той факт, що від будинку — три квартали до Києво-Печерської лаври, та й будинок знаходиться в елітному житловому комплексі Царське село.

У Козині на території Конча-Заспи пропонують "усього" двоповерховий особняк на 1,2 га землі з 5-ма кімнатами та 1000 квадратних метрів, втім, даний район є елітним сам по собі, а сусіди — явно статусні люди.

Шикарний особняк в Конча-Заспі

Де: Київ, Печерський район, вулиця Редутна

Скільки: 11,5 млн дол. США або 309 млн грн.

Як не дивно, але будинок у власне Києві займає всього 4-е місце і в порівнянні з трійкою лідерів виглядає дійсно скромніше — всього 10 соток землі, 1000 квадратів житлової площі з 8 кімнатами, але зате з п’ятьма поверхами. У всьому іншому нерухомість явно відповідає найвищим смакам і вимогам — 6 спалень, більярдна, басейн, спортзал, сауна, італійський мармур, двері з горіха з різьбленням і позолотою, паркет з канадського горіха і багато іншого. Благо, все це можна побачити завдяки чималій кількості фотографій.

Будинок в центрі Києва, розташований на 10 сотках землі

№3

Де: селище Козин Київської області, вулиця Старокиївська

Скільки: 12 млн дол. США або 322,5 млн грн.

"Бронза" дістається селищу міського типу Козин на Київщині, де за 12 млн дол. пропонують придбати загалом схожий з попереднім будинок — ті ж 1,2 га землі й 1200 "квадратів" житла, правда, з п’ятьма кімнатами. Комфорт, як пише продавець, забезпечується на високому рівні, а сам будинок знаходиться на закритій території котеджного містечка, що охороняється, тобто сусіди у майбутнього покупця будуть теж класу "преміум".

Особняк в селищі Козин Київської області

№2

Де: селище Козин Київської області

Скільки: 12,5 млн дол. США або 336 млн грн.

Продавець будинку в Обухівському районі Київської області до справи продажу підійшов сумлінно і виклав детальну інформацію про будинок — 3 поверхи з 10 кімнатами й 1200 квадратними метрами житла з 1,2 га землі. До послуг майбутнього покупця своя котельня, євроремонт, детальний перелік побутової техніки та інших зручностей. Є спортзал, будиночки для гостей, сауна з лазнею і, нарешті, відкритий басейн. Все це ілюструється чималим числом фотографій.

Триповерховий особняк в селищі Козин

№1

Де: Київ, селище Хотянівка, Одеса, Приморський район

Скільки: 16 млн дол. США або 430,033 млн грн.

Звання найдорожчого будинку в Україні дісталося двом будинкам, вартістю 16 млн дол. США кожен, один з яких стоїть прямо на березі Київського моря в селищі Хотянівка, а другим став будинок в "Південній Пальмірі" — Одесі.

За 16 млн дол. потенційний покупець будинку в селищі Хотянівка отримує 3-поверховий будинок з 15 кімнат площею 3500 квадратних метрів, а також власні набережні й причал, 2 Spa-комплексу, 2 басейни, гараж на 15 авто. Словом, справжній індивідуальний палац, до того ж в охоронюваному селищі й з будиночком для власної охорони.

Другою домівкою з такою ж ціною став 2-поверховий особняк з житловою площею 2400 квадратних метрів уу 8 кімнатах, на ділянці в 1,6 га закритій території в Приморському районі Одеси. Цікаво що при такій вартості, на сервісі Olx.ua немає жодної фотографії будинку, тож зрозуміти, за що ж власне покупець повинен заплатити такі гроші — не можна.

Найдорожча нерухомість в країні — будинок в Хотянівці

Як раніше писав "Телеграф", у другій половині року ціна на житло в Україні може вирости на 20-25% і загнати первинний ринок нерухомості в тінь.