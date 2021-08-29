Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото)

Автор
Н. Синицин
Дата публикации
Автор
73
Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото) Новость обновлена 29 августа 2021, 10:31
Самые дорогие дома Украины

"Телеграф" составил рейтинг из десяти самых дорогих объектов недвижимости Украины по данным сайта OLX

Как писал "Телеграф", до конца года специалисты прогнозируют рост цен на недвижимость минимум на 25%, однако есть категория недвижимости, цена которой не зависит от подобных колебаний, а иногда может даже снижаться. Последнее, правда, не слишком помогает, ведь речь идет об элитной недвижимости, стоимость которой исчисляется иной раз сотнями миллионов гривен.

Изучив предложение в открытом доступе на сервисе Olx.ua "Телеграф" составил ТОП-10 элитной недвижимости Украины, за которую продавцы надеются выручить десятки миллионов долларов или сотни миллионов гривен.

Самые дорогие дома Украины в цифрах
Самые дорогие дома Украины в цифрах

№10

Где: Киев, Одесса, село Таценки

Сколько: 7 млн долл. США или 188,1 млн грн.

Открывают рейтинг "Телеграфа" сразу четыре дома с одинаковой ценой, разбросанные от юга – дома у фонтана Одессы и севернее – в Подольском районе столицы и том же селе Таценка в районе Конча-Заспе.

Одесский дом у фонтана
Одесский дом у фонтана

№9

Где: Конча-Заспа

Сколько: 7,5 млн долл. США или 201,5 млн грн.

Снова Конча-Заспа, село Таценки, охраняемый коттеджный поселок в 12 км от столицы, в котором и расположен 2-этажный дом из 7 комнат на 1150 квадратных метров. К дополнительным удобствам относятся зимний сад, бассейн, настоящий сосновый лес рядом и, конечно, элитные соседи. 

Дорогой дом в селе Таценки
Дорогой дом в селе Таценки

№8

Где: Киев, Печерский район

Сколько: 7 млн 999 тыс. 999 долл. США

Использование давнего маркетингового трюка с минимальным снижением цены на 1 единицу (или доллар, как у нас) сбросило продавца дома в Царском селе Печерска с 7 на 8 место нашего ТОПа. Между тем данный особняк с четырьмя этажами, 15 комнатами на 2500 "квадратов", пожалуй, ни в чем не уступает обошедшему его дому, разве что в магическом сочетании "это не Конча-Заспа". 

Дом в Печерском районе Киева за 8 млн долларов
Дом в Печерском районе Киева за 8 млн долларов

№7

Где: Конча-Заспа

Сколько: 8 млн долл. США или 215,016 млн. грн.

Снова Конча-Заспа, где покупатель за свои деньги сможет приобрести не только статус почти небожителя, но и скромный двухэтажный дом с 12 комнатами на 880 квадратных метров, с участком в 1 га и всем, что к нему прилагается.

Один из самых дорогих домов Конча-Заспы
Один из самых дорогих домов Конча-Заспы

№6

Где: Одесса

Сколько:9 млн долл. США или 241,9 млн грн.

Двухэтажный дом с 6-ю комнатами и 1380 квадратами с выбором дополнительных радостей жизни вроде бассейна, винного зала, кинотеатра, тренажерного зала и прочего предлагают в элитном поселке под Одессой – Совиньон.

Дом в элитном поселке под Одессой
Дом в элитном поселке под Одессой

№5

Где: Киев и Козин

Сколько: 12 млн долл. США или 268,7 млн грн.

На этом месте с одинаковой ценой расположились сразу три дома, два из которых находятся в Киеве – в Печерском и Голосеевском районе, а один все в том же селе Козин на территории элитного района Конча-Заспа в коттеджном городке "Седьмое Небо".

В Голосеевском районе можно купить 4-этажный особняк с 14 комнатами площадью 1050 квадратных метров на 0,2 га земли, к услугам будущих жильцов все необходимое как внутри дома, так и поблизости. 

В Печерском районе по адресу ул. Редутная, 37 можно приобрести также 5-этажный особняк из 12 комнат на 1000 квадратов, построенный после 2015 года. Дополнительный шик, по мнению продавца, придает тот факт, что от дома – три квартала до Киево-Печерской лавры, да и дом находится в элитном жилом комплексе Царское село. 

В Козине на территории Конча-Заспы предлагают "всего" двухэтажный особняк на 1,2 га земли с 5-ю комнатами и 1000 квадратных метров, впрочем, данный район является элитным сам по себе, а соседи – явно статусные люди.

Шикарный особняк в Конча-Заспе
Шикарный особняк в Конча-Заспе

Где: Киев, Печерский район, улица Редутная

Сколько: 11,5 млн долл. США или 309 млн грн.

Как ни удивительно, но дом в собственно Киеве занимает всего 4-е место и в сравнении с тройкой лидеров выглядит действительно скромнее – всего 10 соток земли, 1000 квадратов жилой площади с 8 комнатами, но зато с пятью этажами. Во всем остальном недвижимость явно отвечает самым высоким вкусам и требованиям – 6 спален, бильярдная, бассейн, спортзал, сауна, итальянский мрамор, двери из ореха с резьбой и позолотой, паркет из канадского ореха и многое другое. Благо, все это можно увидеть благодаря немалому числу фотографий.

Дом в центре Киева, расположенный на 10 сотках земли
Дом в центре Киева, расположенный на 10 сотках земли

№3

Где: поселок Козин Киевской области, улица Старокиевская

Сколько: 12 млн долл. США или 322,5 млн грн.

"Бронза" достается поселку городского типа Козин на Киевщине, где за 12 млн. долл. предлагают приобрести в общем-то схожий с предыдущим дом – те же 1,2 га земли и 1200 "квадратов" жилья, правда, с пятью комнатами. Комфорт, как пишет продавец, обеспечивается на высочайшем уровне, а сам дом находится на закрытой и охраняемой территории коттеджного городка, то есть соседи у будущего покупателя будут тоже класса "премиум". 

Особняк в поселке Козин Киевской области
Особняк в поселке Козин Киевской области

№2

Где: поселок Козин Киевской области

Сколько:12,5 млн долл. США или 336 млн грн.

Продавец дома в Обуховском районе Киевской области к делу продажи подошел добросовестно и выложил подробную информацию о доме – 3 этажа с 10 комнатами и 1200 квадратными метрами жилья с 1,2 га земли. К услугам будущего покупателя своя котельная, евроремонт, подробный перечень бытовой техники и прочих удобств. Есть спортзал, домики для гостей, сауна с баней и, наконец, открытый бассейн. Все это иллюстрируется немалым числом фотографий.

Трехэтажный особняк в поселке Козин
Трехэтажный особняк в поселке Козин

№1

Где: Киев, поселок Хотяновка, Одесса, Приморский район

Сколько: 16 млн. дол. США или 430,033 млн грн.

Звание самого дорогого дома в Украине досталось двум домам, стоимостью 16 млн долл. США каждый, один из которых стоит прямо на берегу Киевского моря в поселке Хотяновка, а вторым стал дом в "Южной Пальмире" – Одессе.

За 16 млн долл. будущий покупатель дома в поселке Хотяновка получает 3-этажный дом из 15 комнат площадью 3500 квадратных метров, а также собственные набережные и причал, 2 Spa-комплекса, 2 бассейна, гараж на 15 авто. Словом, настоящий индивидуальный дворец, к тому же в охраняемом поселке и домиком для собственной охраны. 

Вторым домом с такой же ценой стал 2-этажный особняк с жилой площадью 2400 квадратных метров в 8 комнатах, на участке в 1,6 га закрытой территории в Приморском районе Одессы. Любопытно что при такой стоимости, на сервисе Olx.ua нет ни одной фотографии дома, так что понять за что же собственно покупатель должен заплатить такие деньги – нельзя.

Самая дорогая недвижимость в стране - дом в Хотяновке
Самая дорогая недвижимость в стране - дом в Хотяновке

Как ранее писал "Телеграф", во второй половине года цена на жилье в Украине может вырасти на 20-25% и загнать первичный рынок недвижимости в тень.

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