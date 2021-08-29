"Телеграф" составил рейтинг из десяти самых дорогих объектов недвижимости Украины по данным сайта OLX

Как писал "Телеграф", до конца года специалисты прогнозируют рост цен на недвижимость минимум на 25%, однако есть категория недвижимости, цена которой не зависит от подобных колебаний, а иногда может даже снижаться. Последнее, правда, не слишком помогает, ведь речь идет об элитной недвижимости, стоимость которой исчисляется иной раз сотнями миллионов гривен.

Изучив предложение в открытом доступе на сервисе Olx.ua "Телеграф" составил ТОП-10 элитной недвижимости Украины, за которую продавцы надеются выручить десятки миллионов долларов или сотни миллионов гривен.

Самые дорогие дома Украины в цифрах

№10

Где: Киев, Одесса, село Таценки

Сколько: 7 млн долл. США или 188,1 млн грн.

Открывают рейтинг "Телеграфа" сразу четыре дома с одинаковой ценой, разбросанные от юга – дома у фонтана Одессы и севернее – в Подольском районе столицы и том же селе Таценка в районе Конча-Заспе.

Одесский дом у фонтана

№9

Где: Конча-Заспа

Сколько: 7,5 млн долл. США или 201,5 млн грн.

Снова Конча-Заспа, село Таценки, охраняемый коттеджный поселок в 12 км от столицы, в котором и расположен 2-этажный дом из 7 комнат на 1150 квадратных метров. К дополнительным удобствам относятся зимний сад, бассейн, настоящий сосновый лес рядом и, конечно, элитные соседи.

Дорогой дом в селе Таценки

№8

Где: Киев, Печерский район

Сколько: 7 млн 999 тыс. 999 долл. США

Использование давнего маркетингового трюка с минимальным снижением цены на 1 единицу (или доллар, как у нас) сбросило продавца дома в Царском селе Печерска с 7 на 8 место нашего ТОПа. Между тем данный особняк с четырьмя этажами, 15 комнатами на 2500 "квадратов", пожалуй, ни в чем не уступает обошедшему его дому, разве что в магическом сочетании "это не Конча-Заспа".

Дом в Печерском районе Киева за 8 млн долларов

№7

Где: Конча-Заспа

Сколько: 8 млн долл. США или 215,016 млн. грн.

Снова Конча-Заспа, где покупатель за свои деньги сможет приобрести не только статус почти небожителя, но и скромный двухэтажный дом с 12 комнатами на 880 квадратных метров, с участком в 1 га и всем, что к нему прилагается.

Один из самых дорогих домов Конча-Заспы

№6

Где: Одесса

Сколько:9 млн долл. США или 241,9 млн грн.

Двухэтажный дом с 6-ю комнатами и 1380 квадратами с выбором дополнительных радостей жизни вроде бассейна, винного зала, кинотеатра, тренажерного зала и прочего предлагают в элитном поселке под Одессой – Совиньон.

Дом в элитном поселке под Одессой

№5

Где: Киев и Козин

Сколько: 12 млн долл. США или 268,7 млн грн.

На этом месте с одинаковой ценой расположились сразу три дома, два из которых находятся в Киеве – в Печерском и Голосеевском районе, а один все в том же селе Козин на территории элитного района Конча-Заспа в коттеджном городке "Седьмое Небо".

В Голосеевском районе можно купить 4-этажный особняк с 14 комнатами площадью 1050 квадратных метров на 0,2 га земли, к услугам будущих жильцов все необходимое как внутри дома, так и поблизости.

В Печерском районе по адресу ул. Редутная, 37 можно приобрести также 5-этажный особняк из 12 комнат на 1000 квадратов, построенный после 2015 года. Дополнительный шик, по мнению продавца, придает тот факт, что от дома – три квартала до Киево-Печерской лавры, да и дом находится в элитном жилом комплексе Царское село.

В Козине на территории Конча-Заспы предлагают "всего" двухэтажный особняк на 1,2 га земли с 5-ю комнатами и 1000 квадратных метров, впрочем, данный район является элитным сам по себе, а соседи – явно статусные люди.

Шикарный особняк в Конча-Заспе

Где: Киев, Печерский район, улица Редутная

Сколько: 11,5 млн долл. США или 309 млн грн.

Как ни удивительно, но дом в собственно Киеве занимает всего 4-е место и в сравнении с тройкой лидеров выглядит действительно скромнее – всего 10 соток земли, 1000 квадратов жилой площади с 8 комнатами, но зато с пятью этажами. Во всем остальном недвижимость явно отвечает самым высоким вкусам и требованиям – 6 спален, бильярдная, бассейн, спортзал, сауна, итальянский мрамор, двери из ореха с резьбой и позолотой, паркет из канадского ореха и многое другое. Благо, все это можно увидеть благодаря немалому числу фотографий.

Дом в центре Киева, расположенный на 10 сотках земли

№3

Где: поселок Козин Киевской области, улица Старокиевская

Сколько: 12 млн долл. США или 322,5 млн грн.

"Бронза" достается поселку городского типа Козин на Киевщине, где за 12 млн. долл. предлагают приобрести в общем-то схожий с предыдущим дом – те же 1,2 га земли и 1200 "квадратов" жилья, правда, с пятью комнатами. Комфорт, как пишет продавец, обеспечивается на высочайшем уровне, а сам дом находится на закрытой и охраняемой территории коттеджного городка, то есть соседи у будущего покупателя будут тоже класса "премиум".

Особняк в поселке Козин Киевской области

№2

Где: поселок Козин Киевской области

Сколько:12,5 млн долл. США или 336 млн грн.

Продавец дома в Обуховском районе Киевской области к делу продажи подошел добросовестно и выложил подробную информацию о доме – 3 этажа с 10 комнатами и 1200 квадратными метрами жилья с 1,2 га земли. К услугам будущего покупателя своя котельная, евроремонт, подробный перечень бытовой техники и прочих удобств. Есть спортзал, домики для гостей, сауна с баней и, наконец, открытый бассейн. Все это иллюстрируется немалым числом фотографий.

Трехэтажный особняк в поселке Козин

№1

Где: Киев, поселок Хотяновка, Одесса, Приморский район

Сколько: 16 млн. дол. США или 430,033 млн грн.

Звание самого дорогого дома в Украине досталось двум домам, стоимостью 16 млн долл. США каждый, один из которых стоит прямо на берегу Киевского моря в поселке Хотяновка, а вторым стал дом в "Южной Пальмире" – Одессе.

За 16 млн долл. будущий покупатель дома в поселке Хотяновка получает 3-этажный дом из 15 комнат площадью 3500 квадратных метров, а также собственные набережные и причал, 2 Spa-комплекса, 2 бассейна, гараж на 15 авто. Словом, настоящий индивидуальный дворец, к тому же в охраняемом поселке и домиком для собственной охраны.

Вторым домом с такой же ценой стал 2-этажный особняк с жилой площадью 2400 квадратных метров в 8 комнатах, на участке в 1,6 га закрытой территории в Приморском районе Одессы. Любопытно что при такой стоимости, на сервисе Olx.ua нет ни одной фотографии дома, так что понять за что же собственно покупатель должен заплатить такие деньги – нельзя.

Самая дорогая недвижимость в стране - дом в Хотяновке

Как ранее писал "Телеграф", во второй половине года цена на жилье в Украине может вырасти на 20-25% и загнать первичный рынок недвижимости в тень.