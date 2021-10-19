Рынок замер в ожидании локдауна: ударит ли карантин по ценам на недвижимость

Рынку недвижимости в Украине прогнозируют стабильность до апреля, но есть нюанс

В условиях возможного будущего локдауна и роста цен на коммунальные услуги, рынок купли-продажи и аренды жилья в Украине стабилизировались – наблюдаются падение спроса и цен.

Аналогичная картина, по данным Ассоциации риелторов Украины, наблюдается и в сегментах частных домов, земельных участков под коттеджное строительство, а также коммерческой недвижимости.

Игроки рынка ждут локдауна

По словам президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы, с июля по сентябрь наиболее популярные у покупателей дома — площадью до 150 квадратных метров на расстоянии до 20 км от города подорожали в среднем до 5%. Менее популярные объекты выросли в цене и того меньше – до 3%.

Юрий Пита

Как подчеркнул эксперт, в сегменте частных домов спрос реализован примерно на 90% и потому ждать особого изменения цен до апреля 2022 года не стоит.

В целом схожая ситуация наблюдается и с землей под частную застройку. В июле-сентябре возле таких городов как Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов рост цен на самые популярные участки площадью 8-15 «соток» в 20 км от города с подведенными коммуникациями и в красивых местах не превысил 5%. Но, как и с частными домами, дальнейшее подорожание до апреля маловероятно.

Еще меньше, всего на 2-3%, выросли цены на коммерческую недвижимость – объекты площадью 70-150 квадратных метров под продовольственные магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, отделения банков. Таким образом и здесь ждать особого роста цен не приходится, на что может повлиять ожидаемый бизнесом новый локдаун.

Ситуация в регионах: Харьков дорожает больше всех

Что касается регионов, то в них ситуация может сильно отличаться от средней по Украине.

Так, в Харькове цены на частные дома с начала года выросли на 10-15%, а самые популярные предложения на рынке – площадью в 80-150 «квадратов» на 5-10 сотках не хватает — в дефиците. Спрос примерно на 20% превышает предложение. Наиболее популярными домами остаются объекты ценой от 30 до 60 тысяч долларов, впрочем, можно найти дом и за 5000 долларов. При этом особых изменений на рынке до апреля риелторы Харькова также не ждут.

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В Запорожье отмечают, что рынок коммерческой недвижимости остается стабильным, даже выросло число покупок объектов ценой до 100-150 тысяч долларов. Хотя прежде наиболее популярной была недвижимость по цене в 2 раза дешевле.

При этом с начала года примерно на 10% выросла стоимость частных домов. И хотя эксперты не исключают падения цен до конца года на 3-5%, скорее всего расценки на частные дома в Запорожье останутся прежними.

Что касается земельных участков, то их цена в Запорожье колеблется от 200 долларов в пригороде до 5000 долларов в центре города за «сотку».

Тем временем в столице готовятся превратить в жилой комплекс территорию Национального авиационного университета и завода «Большевик».