Застройка на миллиарды: как скандальный ректор Максим Луцкий превращает НАУ в жилмассив и кто на этом заработает

Целая плеяда влиятельных людей хотят застроить 38 гектаров территории НАУ жилыми домами: среди них — скандальный ректор-регионал и окружение экс-главы Офиса президента

За годы своего существования Государственная архитектурная строительная инспекция (ГАСИ) стала одной из самых одиозных и коррупционных госструктур. Все закончилось для неё тем, что 15 сентября Кабмин принял решение о ее ликвидации.

Но за 15 дней до прекращения работы ГАСИ успела выдать 431 разрешение на строительство, некоторые из которых вызывают вопросы. В их числе — право на застройку территории столичного Национального авиационного университета, чьи студенты постоянно жалуются на состояние своих общежитий.

«Телеграф» решил разобраться, кто и что стоит за решением о застройке территории стратегического вуза.

1600 квартир в обмен на ремонт общежитий

Всего за сутки до своей официальной ликвидации ГАСИ успела выдать разрешение на проведение строительных работ с регистрационным номером ІУ013210909218, согласно которому на 38,2336 га земли, принадлежащей НАУ, должны были построить 14 жилых домов с подземными паркингами и спорткомплексом по адресу проспект Любомира Гузара, 1. Проспект протяженностью 2,2 км, ранее называвшийся в честь космонавта Владимира Комарова, находится в жилмассиве Отрадный Соломенского района столицы.

Известие о застройке вызвало массу вопросов у СМИ, поскольку речь шла о 14 девятиэтажных домах на 1659 квартир, при том что, скажем, жилой комплекс «Липинка» в Киеве из 42 домов имел 920 квартир.

Вопросы к проекту появились и у народных депутатов — 6 октября Комитет ВР Украины по вопросам образования даже заслушал ректора НАУ Максима Луцкого о необходимости реализации проекта.

У Максима Луцкого интересная биография

Надо сказать, что нынешний ректор Национального авиационного университета — человек с весьма яркой и скандальной биографией. Родившийся в семье ученых Луцкий еще студентом занимался бизнесом и даже якобы имел судимость за торговлю краденым. После окончания КПИ, в начале 2000-х годов, он пришел в НАУ. Попав в Верховную Раду в 2006 году по спискам БЮТ, быстро сменил политическую ориентацию и вступил в Партию Регионов. С тех пор успел побывать в кресле замминистра образования и науки, второй раз стал нардепом уже по спискам партии Януковича и даже поруководил Соломенской районной госадминистрацией Киева. По данным СМИ, является другом и кумом экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, а также причастен к выводу средств и банкротству «Терра-банка».

Еще летом 2014 года Луцкий был назначен ректором НАУ, правда, его отстранили от должности. А в январе 2021 года выиграл выборы и стал руководить университетом.

Ректор НАУ, человек со скандальной биографией Максим Луцкий

Несмотря на такую биографию, Луцкому удалось убедить нардепов в целесообразности застройки 38 гектаров вуза, поскольку это якобы должно помочь развитию материальной базы НАУ – ремонту общежитий, строительству новых учебных корпусов и прочего в рамках проекта государственно-частного партнерства.

В итоге нардепы дали ректору НАУ «зеленый свет», и предложили механизмы контроля за исполнением обязательств инвестора.

Какое же строительство в НАУ без скандалов?

Легковерие нардепов в выполнение обязательств НАУ и инвестора мягко говоря удивляет, ведь с весны вуз находится в эпицентре скандала из-за строительства 24-этажного дома ЖК «Отрадный» по адресу Любомира Гузара,1. Многоэтажку на территории НАУ начали возводить в 2015-м и к 2019-му две из четырех секций дома сдали в эксплуатацию. Но затем строительство замерло из-за нехватки у застройщика порядка 100 млн грн.

Однако порядка 400 семей инвесторов, купивших квартиры в доме, не верят в правдивость застройщика и винят в случившемся заказчика – НАУ и Максима Луцкого, а окружение ректора считают руководителем ООО «Толока», управляющее фондом финансирования строительства. Летом инвесторы митинговали под стенами КГГА, прося столичные власти вмешаться.

По данным СМИ к скандальной стройке может иметь отношение и заммэра Киева Вячеслав Непоп, а сам Максим Луцкий утверждал, что ООО «Толока» является фирмой родного брата бывшего ректора этого же университета Виталия Бабака — Сергея Онищенко.

Интересным совпадением является и тот факт, что в момент начала строительства дома в 2015 году Максим Луцкий имел, очевидно, серьезное влияние на тогдашнего руководителя вуза Римвидаса Хращевского. Тот даже пытался восстановить Луцкого в должности первого проректора НАУ.

Во всяком случае именно за это, а также за вымывание средств из вуза, 6 ноября 2015 года Хращевский был уволен тогдашним главой Минобразования и науки Сергеем Квитом.

Впрочем, по мнению источников «Телеграфа» в НАУ, под влиянием Луцкого находился и предшественник Хращевского на посту ректора – Николай Кулик. В целом же из-за строительства на территории вуза невозможно закончить возведение уникальной аэродинамической трубы, которая предназначалась для исследований обледенения самолетов в верхней атмосфере

Словом, как-то странно верить в способность НАУ реализовать столь масштабный проект, когда вуз не может построить один дом вот уже 6 лет.

Кто главный выгодополучатель застройки НАУ?

Как заверил нардепов ректор НАУ Максим Луцкий, выгоду от застройки территории получит сам вуз в виде улучшения своей материальной базы, но главным выгодополучателем, разумеется, станет бизнес, ведь 1659 квартир в Соломенском районе — это, как минимум, несколько миллиардов гривен.

Согласно данным Единой государственной электронной системы в сфере строительства, генеральным подрядчиком объекта на территории НАУ является ООО «Атмосфера инжиниринг системз».

По данным СМИ, ООО «Атмосфера инжиниринг системз» может быть связана с двумя далеко не последними как в мире бизнеса, так и украинской политики, людьми.

Первый из них – бывший заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а ныне владелец девелоперской компании Saga Development Андрей Вавриш. Все те же СМИ сообщают, что «Атмосфера инжиниринг системз» часто выступает генеральным подрядчиком проектов Saga Development, например, при строительстве скандального «делового центра» по улице Сагайдачного, 18.

При этом сам Вавриш известен как близкий друг первого главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Сам застройщик этого не отрицает, и сетует, что эта дружба даже «мешает» его бизнесу, на который увольнения влиятельного друга наезжают силовики.

Экс-глава ОПУ Андрей Богдан и застройщик Анлрей Вавриш

Другим претендентом на основную выгоду по застройке НАУ, как пишут масс-медиа, может выступить министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков или люди из его окружения.

Во всяком случае, по данным сервиса YouControl, одним из четырех совладельцев ООО «Атмосфера инжиниринг системз» является другое ООО – «Роксвил», владеющее долей в 25%. При этом, как писали СМИ, владелец «Роксвила» Михаил Петрик является бизнес-партнером такого себе Артема Петрощука – родного брата Евгения Петрощука, бывшего с 2019 по май 2021 года советником тогдашнего главы «Укравтодора» Александра Кубракова. После назначения последнего министром инфраструктуры Евгений стал внештатным советником в Министерстве инфраструктуры.

Но что еще более интересно, с августа 2019 и по февраль 2020 года сам Евгений Петрощук был совладельцем ООО «Атмосфера инжиниринг системз», пока его место не заняло ООО «Роксвил» бизнес-партнера его родного брата Артема.

Советник Министерства инфраструктуры Евгений Петрощук

«Телеграф» будет продолжать расследовать тему выдачи ГАСИ разрешений перед самой ликвидацией, в которой помимо НАУ, насчитывается еще более 400 документов.