Строительство жилья для военных: топ-чиновник Минобороны попался на взятке в $1 млн (фото)

Руководителя управления капитального строительства Министерства обороны и его подельника разоблачили в Одесской области на мошенничестве во время проведения конкурса на строительство жилища для военнослужащих.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"По данным следствия, подозреваемые намеревались получить от представителя общества 1 млн долл. США (27 млн грн.) и "решить вопрос" с победой в тендере, а следовательно возможностью строить жилье для военнослужащих и членов их семей", - сказано в сообщении.

Во время обысков был обнаружен ряд доказательств, в том числе и документацию, в которой заранее определен победитель конкурса.

Фигурантам было вручено подозрение в свершении преступления по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, заместитель главы Харьковской ОГА попался на взятке в миллион гривен.