В киевской хрущевке или на экзотическом пляже заграницей: где дешевле перезимовать украинцу

Коммунальные услуги в Украине стоят столько, что за эти деньги можно снимать жилье в более теплых странах

Последняя волна роста тарифов на тепло, прокатившаяся осенью по городам Украины, не обошла даже столицу и перед многими поставила вопрос «цены зимы», в смысле оплаты коммунальных услуг. И хотя по заверениям местных властей разницу в тарифах оплатит государство, тенденция подорожания услуг ЖКХ налицо.

«Телеграф» немного пофантазировал и составил небольшой список южных стран, перезимовать в которых оказалось бы если не дешевле, чем жить в своей квартире, то хотя бы стоило примерно столько же или чуть дороже. Последнее бы с лихвой компенсировалось более теплым и приятным климатом.

Как мы считали

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, содержание 2-комнатной квартиры в Украине в отопительный сезон площадью порядка 50 квадратных метров обойдется в 3-4 тысячи гривен. В случае если речь идет о 3-комнатной или в «двушке» могут проживать 4-5 человек, обходиться она может и в 5-6 тысяч.

Для удобства расчетов мы посчитали расходы по содержанию жилья в Украине в будущем отопительном сезоне в международной валюте — долларе, что с учетом тарифов и курса дает сумму порядка 150-200 долларов США. В каких странах с теплым климатом можно рассчитывать снять жилье на эти деньги?

При подсчетах мы воспользовались данными портала Numbeo, публикующего данные о сравнении стоимости жизни в разных странах.

Рейтинг не претендует на какую-то объемность и не учитывает массы факторов, вроде карантинных ограничений для переезда в другую страну, а также цен на товары и услуги в выбранных странах. Также мы не учитываем уплаты коммунальных услуг в выбранных странах или ситуации, при которой житель Киева сам должен снимать жилье в столице и помимо коммуналки платит еще и аренду. Все это, разумеется, влияет на окончательную "цену вопроса".

Куба

Хотя остров Свободы в последние годы твердо идет по пути рыночной экономики и капитализации, он по-прежнему радует своими относительно демократическими ценами.

Например, аренда 1-комнатной квартиры на окраине Гаваны обойдется в среднем примерно в 230 долларов в месяц.

В центре города это обойдется примерно в 410 долларов.

Таиланд

Экзотический Таиланд — не только популярное место для туризма, но и довольно неплохой вариант для зимовки – хватит 225 долларов или 7300 местных бат, чтобы снять 1-комнатную квартиру на окраине.

За аналогичное жилье в центре крупного города придется раскошелиться на 378 долларов.

Индонезия

Страна, в которой находится сказочный остров Бали, также может оказаться неплохим вариантом, ведь аренда 1-комнатной квартиры на окраине города обойдется в 2 млн 418 тысяч местных рупий или 172 доллара США.

Аналогичное жилье в центре будет стоить почти 4 млн рупий или 285 долларов США.

Правда, на Бали найти что-то за подобные деньги вы наверняка не сможете.

Шри-Ланка

Остров Шри-Ланка также годится для того, чтобы перезимовать на нем благодаря своим невысоким ценам. Например, 1-комнатная квартира не в центре столицы Коломбо обойдется по данным Numbeo, примерно в 23 000 местных рупий или 115 долларов.

Аналогичная квартира в центре обойдется примерно в 263 доллара США.

Мадагаскар

Несомненно, наиболее дешевый вариант для жизни «в теплых краях» — остров Мадагаскар.

По данным Numbeo, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в центре столицы острова города Антананариву составляет примерно 924 тысячу малагасийских ариари, что эквивалентно примерно 230 долларам в месяц.

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Если вы готовы довольствоваться жильем не в центре, а где-нибудь на окраине города, хватит и 83 долларов или 330 тысяч ариари.

Тем временем украинцам стоить быть готовыми к уплате налога на недвижимость – до 90 гривен за «лишний» квадратный метр.